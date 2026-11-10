En un entorno empresarial marcado por la transformación digital y la evolución de los servicios financieros, los ecosistemas de colaboración son una alternativa positiva para impulsar el crecimiento de las compañías tecnológicas. Bajo esta visión trabaja Fit Group, un grupo empresarial que busca adquirir, integrar y escalar compañías especializadas en soluciones tecnológicas para el sector financiero.

Aunque Fit Group tiene dos años de trayectoria como grupo empresarial, las compañías que conforman su portafolio cuentan con más de 20 años de experiencia cada una. Así lo explica Beatriz Cleves, directora de Marketing y Alianzas de Fit, quien destaca que el propósito del grupo va más allá de invertir en empresas: consiste en integrarlas a un ecosistema que les permita fortalecer sus capacidades y acelerar su crecimiento de manera sostenible.

Actualmente, su portafolio incluye soluciones de open banking, pagos inmediatos, ciberseguridad, prevención del fraude, analítica y servicios fiduciarios. Estas compañías reciben acompañamiento en áreas estratégicas como finanzas, marketing y recursos humanos, además de acceso a capacidades operativas y conocimiento especializado. “Juntos podemos generar más valor que de manera individual y es justamente ese espíritu de colaboración y crecimiento conjunto lo que define a Fit Group”, afirma Cleves.