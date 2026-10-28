Marcela Santiago busca conectar los pagos de Latinoamérica desde una sola infraestructura

En plena pandemia, cuando la incertidumbre marcaba el rumbo de los negocios, Marcela Santiago Rizo encontró una oportunidad para crear una solución de pagos digitales que necesitaba el mercado durante esa coyuntura. Una necesidad de recaudo en la economía colaborativa, particularmente para pagar a domiciliarios, fue el punto de partida de Tumipay, la compañía que fundó en 2020 y de la que hoy es CEO.

De visionario a gigante: la mentalidad que impulsa el crecimiento

La empresa nació para resolver una dificultad concreta: facilitar el movimiento del dinero entre empresas y usuarios. Hoy, Tumipay ofrece una infraestructura de pagos digitales que permite a sus clientes conectarse, mediante una sola integración, con distintos medios de pago en Colombia, Perú, México, Guatemala y Honduras.

La plataforma reúne procesos que, de otra manera, podrían requerir múltiples proveedores y conexiones. Además de facilitar la conciliación diaria de ingresos y egresos por sede, cuenta con un enrutador inteligente que identifica opciones de disponibilidad y costo para realizar desembolsos en tiempo real.

Su diferencial, explica Santiago, está en llegar hasta la última milla del pago: conectar las operaciones con los medios disponibles en cada mercado latinoamericano y facilitar que el dinero llegue a sus destinatarios. Así, las empresas pueden concentrarse en su negocio mientras Tumipay gestiona la complejidad tecnológica de las transacciones.

Open Finance en Colombia: un primer paso valioso, pero con barreras pendientes

El crecimiento también le ha enseñado a la fundadora que una compañía no se construye únicamente desde el producto. Para ella, uno de los logros que más valora es haber conformado un equipo que hoy trabaja de manera coordinada y asume el reto de llevar la organización a una nueva etapa.

Esa visión se apoya en tres principios: poner al cliente en el centro, fomentar el emprendimiento dentro del equipo y actuar con transparencia. Escuchar las necesidades, corregir y mejorar las soluciones forma parte de una dinámica de trabajo que busca responder a un sector en constante transformación.

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La siguiente meta es ambiciosa: conectar pagos a escala global desde una sola infraestructura. Para avanzar, Tumipay trabaja en tecnología, seguridad y nuevas tendencias que espera llevar a sus clientes a partir de 2027. Desde Colombia, Santiago busca ampliar el alcance de una solución que nació para resolver una necesidad puntual y que hoy aspira a simplificar los pagos más allá de las fronteras.