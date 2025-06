Comprometerse consigo mismo: cinco líderes revelan el poder de la constancia para construir el éxito

“Comprométete contigo misma, no con tus emociones. Comprométete con tus sueños, visítalos y ejecútalos, aunque no tengas una gran inspiración en ese momento”. La frase de Juliana Rangel, CEO de July Academy, resume el espíritu de lo que cinco mujeres líderes compartirán este jueves en una nueva entrega de Lecciones de Liderazgo, del Círculo de Mujeres de Semana - Dinero.

Para Deissy Amarillo, fundadora y CEO de Transintercargo Logística, la constancia no es una emoción pasajera, es una decisión estratégica. “La constancia no requiere que te sientas motivada cada día, sino que tengas claridad del porqué iniciaste, eso te sostendrá cuando la motivación no esté presente”, afirma. Su enfoque es claro: construir estructuras mentales y operativas que funcionen incluso cuando flaquean las ganas, porque en el mundo empresarial la disciplina siempre supera al entusiasmo momentáneo.