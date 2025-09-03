Adriana Sanabria: el liderazgo como construcción colectiva

“No creo en ganar sola. Prefiero avanzar con quienes compartan mi visión”, subraya esta líder, que ha fundado, dirigido, expandido y reinventado compañías en sectores como el comercio internacional, la tecnología médica, los servicios diagnósticos y las inversiones.

Hoy, después de haber experimentado todas las fases del ciclo empresarial, está al frente de Fixmedical, dedicada a la importación y distribución de equipamiento médico, implantes para osteosíntesis y otros productos especializados, especialmente para cirugía maxilofacial y torácica.

Desde muy joven entendió que su camino estaba en la creación de valor a través de las empresas. En 1999, mientras estudiaba Finanzas y Comercio Exterior en la Universidad Sergio Arboleda, asumió uno de sus mayores retos: crear junto a su familia W. Lorenz, una firma pionera en implantes quirúrgicos en Colombia.

Dos años después fundó en la Florida (Estados Unidos) IBR Consulting, una compañía de logística y consultoría en comercio exterior, donde vivió la experiencia de estar al otro lado del intercambio. “Fue una apertura de conocimiento muy enriquecedora”, señala. Más adelante, en 2013, abrió Fixmedical, hoy reconocida como una empresa BIC (de beneficio e interés colectivo), es decir, que se compromete a generar valor social y ambiental, mediante una operación transparente y equitativa.

“Actuamos como si lleváramos muchos más años en el mercado. Nuestro ADN es crecer sin improvisaciones, generar credibilidad y confianza con acciones –en un ámbito altamente técnico– y liderar con responsabilidad”, resume.

Así mismo le dio vida a Gnostika, especializada en servicios de diagnóstico con imágenes. Y además lidera Regenera, una clínica de ortopedia y medicina regenerativa. La apasiona hacer análisis financieros y poner los recursos en el lugar correcto, razón por la cual tiene también una firma de inversiones a largo plazo. Para ella, cada proyecto responde a un principio fundamental: crear ecosistemas colaborativos, organizados, sostenibles y transparentes.

El liderazgo no tiene género, tiene carácter, afirma, y es un equilibrio entre razón y corazón. “No se trata de hacerlo perfecto, sino de sostener la visión con seguridad. La rentabilidad no lo es todo”. Desde su punto de vista, los negocios se mantienen con relaciones éticas, una visión compartida y equilibrio emocional.