Adriana Sanabria: Liderazgo con alma y visión empresarial que transforma vidas

Adriana Sanabria: el liderazgo como construcción colectiva

La empresaria ha creado y dirigido compañías en distintos sectores y hoy lidera Fixmedical, una firma BIC que impulsa la innovación con propósito y el liderazgo con sentido humano.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025

“No creo en ganar sola. Prefiero avanzar con quienes compartan mi visión”, subraya esta líder, que ha fundado, dirigido, expandido y reinventado compañías en sectores como el comercio internacional, la tecnología médica, los servicios diagnósticos y las inversiones.

Hoy, después de haber experimentado todas las fases del ciclo empresarial, está al frente de Fixmedical, dedicada a la importación y distribución de equipamiento médico, implantes para osteosíntesis y otros productos especializados, especialmente para cirugía maxilofacial y torácica.

Desde muy joven entendió que su camino estaba en la creación de valor a través de las empresas. En 1999, mientras estudiaba Finanzas y Comercio Exterior en la Universidad Sergio Arboleda, asumió uno de sus mayores retos: crear junto a su familia W. Lorenz, una firma pionera en implantes quirúrgicos en Colombia.

Dos años después fundó en la Florida (Estados Unidos) IBR Consulting, una compañía de logística y consultoría en comercio exterior, donde vivió la experiencia de estar al otro lado del intercambio. “Fue una apertura de conocimiento muy enriquecedora”, señala. Más adelante, en 2013, abrió Fixmedical, hoy reconocida como una empresa BIC (de beneficio e interés colectivo), es decir, que se compromete a generar valor social y ambiental, mediante una operación transparente y equitativa.

“Actuamos como si lleváramos muchos más años en el mercado. Nuestro ADN es crecer sin improvisaciones, generar credibilidad y confianza con acciones –en un ámbito altamente técnico– y liderar con responsabilidad”, resume.

Así mismo le dio vida a Gnostika, especializada en servicios de diagnóstico con imágenes. Y además lidera Regenera, una clínica de ortopedia y medicina regenerativa. La apasiona hacer análisis financieros y poner los recursos en el lugar correcto, razón por la cual tiene también una firma de inversiones a largo plazo. Para ella, cada proyecto responde a un principio fundamental: crear ecosistemas colaborativos, organizados, sostenibles y transparentes.

El liderazgo no tiene género, tiene carácter, afirma, y es un equilibrio entre razón y corazón. “No se trata de hacerlo perfecto, sino de sostener la visión con seguridad. La rentabilidad no lo es todo”. Desde su punto de vista, los negocios se mantienen con relaciones éticas, una visión compartida y equilibrio emocional.

Cree que la clave del éxito está en apostar por la innovación con propósito y por un liderazgo con sentido humano, “visto no desde una meta individual, sino como una construcción compartida”.

Para ella, el liderazgo sostenible nace del equilibrio entre el conocimiento técnico y el bienestar interior, una combinación que se debe aplicar en el trabajo y en los vínculos cotidianos.
Durante la pandemia lideró la estrategia de la plataforma de solidaridad Colombia Cuida Colombia, y es la creadora de El Avispero, iniciativa de activismo cívico que agrupa a más de 150.000 personas.
Cree que es importante dejar un legado que no se sostenga en un apellido, sino en los valores empresariales.
Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de La Sabana, suma 19 años de experiencia en alta dirección.
Acreditada por la International Coach Federation (ICF) como professional certified coach y reconocida como master coach por la Ficop, impulsa metodologías propias, como el Método R-E, y ofrece una serie de laboratorios y masterminds para coaches en evolución.
Dedica parte de su tiempo a apoyar fundaciones que buscan el bienestar de perros y gatos.
Su pasión es la gerencia. Estudió Administración en Mercadeo y Logística e hizo una especialización en Gerencia Estratégica y un mini-MBA en Estados Unidos.
Han atendido a más de 170 clientes en cinco años, entre ellos Grupo Cristal, Casio, Punto Blanco, Agua Bendita, L’Occitane y Sempertex.
Más allá del impacto económico que genera, Gómez resalta el “propósito altruista” que alienta su actividad empresarial.
Su iniciativa más reciente es Kahu, un espacio de 6.000 metros cuadrados en Chía, Cundinamarca. Allí ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción.
