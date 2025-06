Alejandra Arenas, una mujer que convirtió su historia personal en una causa colectiva

Desde hace más de una década llegó a la dirección ejecutiva de Best Buddies Colombia, capítulo local de esta organización internacional dedicada a la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Al leer los estatutos de la fundación, descubrió que su fecha de constitución es la misma en la que murió su hija, y así les encontró sentido a las dolorosas experiencias que había vivido.

En sus 22 años de funcionamiento en Colombia, Best Buddies ha logrado abrir más de 1.500 plazas de empleo, una hazaña en un país en el que el desempleo de la población con discapacidad ronda el 80 por ciento, de acuerdo con las cifras de esta entidad sin ánimo de lucro.

“Somos testigos y facilitadores de cambios de vida completamente transformadores. El trabajo dignifica. El sentirse útiles y productivos no puede estar vedado a nadie”, enfatiza la directora antes de señalar que las personas con síndrome de Down o dentro del espectro autista suelen ser las últimas consideradas para un empleo. Esto, debido al prejuicio de que no pueden aportar valor a las organizaciones.