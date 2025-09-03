Ana Cristina Vélez: cuando la audacia se convierte en herencia

El orgullo y la determinación se le notan cada vez que habla de la empresa que fundó hace ocho años, con la idea de transformar la experiencia de vender. Y esos sentimientos se multiplican cuando piensa en sus hijas, Emma y Leticia, de 6 y 9 años, respectivamente. “Han comenzado a preguntarme por Moxie y a decirme que quieren trabajar ahí. Sin darme cuenta, les he dado un gran ejemplo. Pensar que puede ser mi legado, un sueño que se hereda de mujer a mujer, es muy especial para mí”, comparte esta ingeniera administrativa, que tiene un MBA y un máster en e-commerce.

El nombre de su compañía viene del inglés y significa valentía, coraje y audacia, cualidades que busca imprimir en su equipo, conformado por más de 20 colaboradores. Su trabajo es prestar servicios de consultoría, diseño, montaje de tiendas y desarrollos tecnológicos, acompañados de estrategias para construir marca y tener éxito en las ventas, sean en tienda física o en plataformas digitales.

Han atendido a más de 170 clientes en cinco años, entre ellos Grupo Cristal, Casio, Punto Blanco, Agua Bendita, L’Occitane y Sempertex. “No somos agencia, somos socios que ayudamos a las grandes empresas a moverse con la agilidad de un emprendimiento, y a las pequeñas marcas, a pensar y crecer como grandes”. Para ella, la clave del éxito no está en retener clientes, sino en darles conocimiento, procesos y tecnología que les permitan innovar por sí mismos.

Sus comienzos estuvieron ligados al crecimiento del comercio electrónico en el país. Fue una de las primeras mujeres en montar e-commerces de marcas de moda, inicialmente para el Grupo Uribe, de Medellín. Años después representó e hizo crecer los servicios de Shopify en Colombia, en una época en que las dudas sobre las plataformas de comercio virtual eran más que las certezas. Y desde 2017 está al frente de una empresa que combina estrategia comercial con desarrollo tecnológico, este último un sector aún dominado por el talento masculino.

La suya es la única firma colombiana y una de las 16 en América Latina que cuentan con la certificación Shopify Plus Partner, que la acredita como líder en la implementación de soluciones personalizadas y de alto rendimiento en esa plataforma. Sabe que ha sido una voz disruptiva en su ecosistema y por eso saca tiempo para los espacios de formación y networking, como los Shopify Meetups que organizó en Bogotá y Medellín, y que atrajeron a más de 500 personas de América Latina, expertos incluidos. Su siguiente meta es llevar a Moxie por el camino de la internacionalización.