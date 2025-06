Carolina Botero: “Innovar es hacer pequeños cambios con grandes resultados”

“Innovar es hacer pequeños cambios diarios con grandes resultados. Y no necesariamente en un laboratorio científico. La innovación es recursividad, practicidad y entender las crisis como oportunidades”. Así concibe esta pereirana, arraigada en Medellín, el eje de su quehacer profesional.

Llegar a esta compañía, primero como managing director, le demandó un proceso de aprendizaje y transformación. Durante más de dos décadas se había dedicado a las finanzas corporativas y la banca de inversión, por lo cual tuvo que exigirse para ponerse al día en su nuevo campo de acción. A su ingreso completó cursos de inteligencia artificial, nube, análisis de datos y computación cuántica, entre otros temas. Y menos de un año después repitió el proceso: “Cuando me nombraron presidenta, pedí a nuestra sede regional, en Argentina, que me diseñara un curso completo de entrenamiento –cuenta–. No quería volverme una experta en tecnología, sino estar preparada para sentarme con un cliente, hacer preguntas inteligentes y saber cómo ayudarlo”.