Claudia Acosta: liderazgo con la determinación de una atleta

Hace dos años, renunció para convertirse en la principal para Colombia de la multinacional Heidrick & Struggles, firma global especializada en búsqueda de ejecutivos C-Level y consultoría en liderazgo. Esa decisión, de la que dudó en su momento, le ha traído exposición internacional, conocimientos e impacto en clientes de alto nivel. “Salir de la zona de confort no es fácil, pero te lleva a cosas buenas”, esa es su conclusión.

Construyó un equipo desde cero y, al final, el resultado fue exitoso. “Eso me enseñó que, así el reto parezca monstruoso, si uno tiene dedicación, compromiso y entrega, saca adelante lo que se proponga”.

Tras la pandemia, los maratones ciclísticos quedaron a un lado, pero el deporte no: practica funcional y kick boxing, y disfruta mucho los deportes al aire libre, como escalar y hacer rafting. Aunque no ve muy cerca el retiro, ya visualiza cómo serán esos días al lado de su esposo: “Qué delicia levantarse y montar bicicleta, jugar tenis y nadar con tranquilidad, con paz mental, con la satisfacción de que ya hice todos los pendientes de la lista que me había trazado para la vida”.