Diana Lorena Gómez, una visión transformadora desde el servicio público

“El liderazgo no se impone, se ejerce abriendo caminos e inspirando desde el servicio” Con esta declaración de principios, trabaja sin descanso no para dirigir, sino para abrir puertas que otros no ven. Se siente plenamente identificada con la inclusión financiera en lugares históricamente olvidados, que promueve el banco, porque — reitera— las oportunidades son para todos.