La educación es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y construir una sociedad con mayores oportunidades. Bajo esta premisa nació el grupo educativo Operación Éxito, una iniciativa que busca cambiar la manera en que niños y jóvenes viven el aprendizaje, especialmente en colegios públicos, zonas rurales y territorios apartados de Colombia.

Su propósito, de acuerdo con lo que comparte su CEO Daniela Giraldo, es reconocer el talento que existe en cada rincón del país y brindar a los estudiantes las herramientas, la orientación y las oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro.

Para Giraldo, mejorar la educación no puede limitarse a medir resultados académicos. También implica fortalecer la confianza de los estudiantes en sus propias capacidades, hacerlos sentir reconocidos y ayudarlos a imaginar nuevas posibilidades para sus vidas. “Entendimos que mejorar la educación no podía solo medir resultados. También teníamos que lograr que los estudiantes creyeran en sus capacidades y se sintieran reconocidos y pudieran imaginar nuevas posibilidades para su futuro”, dice.

Con ese propósito, Operación Éxito desarrolló un modelo que articula evaluación académica, simulacros, motivación, formación docente, tecnología, orientación vocacional y experiencias nacionales e internacionales, poniendo a estudiantes y profesores en el centro del proceso educativo. Los resultados, sostiene Giraldo, reflejan el alcance de esta apuesta: más de 482.000 estudiantes impactados, cerca de 5.800 docentes y más de 1.200 instituciones educativas en 70 municipios del país.

“Queremos llegar y expandir este proyecto a muchos más territorios para acompañar a cada estudiante de una manera mucho más pertinente y conectada con su realidad”, concluye Giraldo.