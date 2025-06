Gloria Figueroa, quien demuestra que el aprendizaje va más allá del aula

En cada proyecto que lidera, demuestra que la maternidad puede ser un acto colectivo, que no hace falta parir para acompañar vidas ni para amar a los pequeños. Muchas veces basta con creer en ellos, impulsarlos y caminar a su lado.

Le gusta plantear problemas, pero no para quejarse, sino para imaginar salidas. Siempre, en colaboración con otros. “Por más teso que seas, si no sabes construir en equipo, olvídate. Me mueve que los jóvenes conversen y planteen soluciones”, manifiesta antes de abordar otro programa de la corporación: el Professional Roadmap, que permite a los estudiantes dejar el aula y acudir a universidades, empresas, museos y plataformas digitales, con el fin de descubrir sus vocaciones y, a partir de ahí, tomar cursos y hacer pasantías alineadas con sus intereses y habilidades.