Julieth Peraza: “La cultura es una inversión en el ser humano”

Se conocieron cuando ella trabajaba en un banco, en la época en que no se permitían celulares. Él estaba en una llamada y Peraza le pidió que colgara. “Tú no sabes ni con quién estoy hablando para que me mandes apagar el teléfono”, contestó el músico. No fue un buen comienzo, pero le dio un vuelco a su vida. Junto con su esposo creó la Fundación Cocha Molina que nació durante la pandemia en 2020. Ese tiempo de reclusión les permitió darse cuenta del potencial terapéutico y pedagógico del vallenato. “Creamos un simulador virtual para tocar acordeón. Vimos que los teclados del computador y los del acordeón tenían similitudes ergonómicas; además, que tocar el acordeón sirve para disminuir el estrés y la ansiedad”.