Maria Alejandra Noriega Casalins: empresa y política al servicio del desarrollo

Nació en Ponedera, un municipio del Atlántico donde la falta de oportunidades era parte de la cotidianidad. Hija de una familia trabajadora y profundamente creyente, creció en un entorno donde el futuro parecía limitarse a sobrevivir. No obstante, desde muy joven tuvo claro que su historia no sería determinada por sus circunstancias.

Es ingeniera industrial de la Universidad Simón Bolívar, con especialización en Logística de Operaciones y maestrías en Ingeniería Industrial, Educación y Administración. Complementó su formación con el programa en Juntas Directivas y Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes. Le apasiona servir y defiende un modelo de liderazgo basado en la coherencia, la reputación y el propósito.

Hoy es consultora empresarial y socia fundadora de una empresa que asesora a juntas directivas en múltiples sectores económicos, desde hidrocarburos hasta educación, pasando por manufactura, agroindustria y entidades públicas.

Desde allí impulsa una visión de gobernanza basada en tres ejes: reputación, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Para ella, el activo intangible más importante de cualquier entidad es la reputación. “Se debe cuidar más que el dinero, porque tu nombre te hace abrir o cerrar puertas”, argumenta. En cuanto a los otros dos pilares, señala que “las compañías amables con el medioambiente, socialmente sostenibles y que ayudan a las comunidades suelen ser más rentables a largo plazo”. Este enfoque no es producto de la teoría, subraya, sino de muchos años de experiencia.

De manera paralela a su ejercicio empresarial, ha incursionado en la política. “Me he preparado para ser consecuente con las personas que esperan tener líderes íntegros, coherentes y que hayan vivido lo mismo que el pueblo”, afirma. Hace parte del Centro Democrático y aspira a llegar algún día al Senado.

Está convencida de que tender puentes entre el sector político y el empresariado, muchas veces distantes, es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Se alimenta de una profunda fe en Dios y no se involucra en actividades en las que no crea:

“No puedo dedicarme a algo que no me apasione. Cuando las cosas se hacen con amor, se transforman en pasión, y no hay obstáculo que nos detenga”.

No ve su historia como una excepción, sino como un ejemplo para otras mujeres. “No me victimizo por las circunstancias que enfrenté. Mi deseo es motivarlas para que se preparen y crean que pueden alcanzar lo que se propongan”, concluye.