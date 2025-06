Mariana García Herrera: ‘la sostenibilidad transforma modelos y mentalidades’

Con su trabajo en Lemco, sus publicaciones en redes y su pódcast, busca proponer una visión de lo sustentable más allá de las acciones ambientales concretas, como la reforestación. “Si el planeta no está bien, la gente no está bien, y si la gente no está bien, el planeta tampoco. Por eso, estoy comprometida con que entendamos que no se trata solamente de salvar ballenas, sino de cambiar la manera en que vivimos, producimos y consumimos”.