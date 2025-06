Yukari Sawari: líder que impulsa el potencial humano

Ingresó al mundo corporativo en Nutresa, un gigante del sector de los alimentos, como coordinadora de Desarrollo Humano en Alimentos Cárnicos. El dinamismo del consumo masivo la atrapó rápidamente y llegó a la planta de Suizo. “Estar cerca de operarios y auxiliares me permitió conocer las raíces de la empresa. Aprendí que esta no se trata solo de números, sino de realidades humanas”.

No obstante, tiene claro que su prioridad es ella misma. “Yo soy lo primero, porque si no me cuido no puedo liderar”. Por eso se alimenta de manera saludable, hace ejercicio a diario y evita la desgastante ‘reunionitis’.