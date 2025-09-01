“Buscamos que nuestra comunidad crezca en equidad, aprendizajes y oportunidades”

“Abordar la diversidad y la inclusión en una empresa de educación es fundamental para atraer aprendizaje y oportunidades a una comunidad”, dice Gloria Figueroa, directora general de la Corporación Educativa San José de Las Vegas, en Visión CEO.

Con sede en Medellín, la corporación plantea una formación dentro de principios católicos, éticos, cívicos y ecológicos por medio de un modelo pedagógico en el que la diversidad y la inclusión se impulsan desde diversos espacios, no solo desde el curricular, que trascienden los límites de la institución.

Para ello, capacita a su planta administrativa y docente, y se retroalimenta con procesos de formación, locales y foráneos. “La inclusión conlleva entender otras culturas, otras maneras y otras formas en las que nos relacionamos”, agrega Figueroa.