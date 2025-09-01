Suscribirse
Crear espacios para el aprendizaje diferencial

“Buscamos que nuestra comunidad crezca en equidad, aprendizajes y oportunidades”

La Corporación Educativa San José de Las Vegas, liderada por Gloria Figueroa, incorporó en su misión políticas de diversidad e inclusión que son promovidas desde la pedagogía y los ejercicios de empatía.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025

“Abordar la diversidad y la inclusión en una empresa de educación es fundamental para atraer aprendizaje y oportunidades a una comunidad”, dice Gloria Figueroa, directora general de la Corporación Educativa San José de Las Vegas, en Visión CEO.

Con sede en Medellín, la corporación plantea una formación dentro de principios católicos, éticos, cívicos y ecológicos por medio de un modelo pedagógico en el que la diversidad y la inclusión se impulsan desde diversos espacios, no solo desde el curricular, que trascienden los límites de la institución.

Para ello, capacita a su planta administrativa y docente, y se retroalimenta con procesos de formación, locales y foráneos. “La inclusión conlleva entender otras culturas, otras maneras y otras formas en las que nos relacionamos”, agrega Figueroa.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

