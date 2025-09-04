La neurodiversidad también es incluyente

Esic Business & Marketing School Medellín adapta su espacio físico y curricular para ofrecer educación a estudiantes con déficit de atención y otras formas de neurodiversidad, afirma Juan Esteban Jaramillo, CEO de esta escuela de negocios española con presencia en Medellín.

Ubicada en el sector de Las Palmas, en jurisdicción de Envigado (Antioquia), Esic es una institución especializada en negocios, marketing y tecnología, con énfasis en innovación y emprendimiento.

En Visión CEO Jaramillo asegura que el 15 por ciento de sus estudiantes provienen de diferentes regiones del país, atraídos por un modelo flexible que promueve la autogestión y el acompañamiento cercano. “Hemos creado un entorno abierto, seguro y humano. Aquí, cada persona es valorada por quien es”.

En Esic la inclusión es real, agrega el CEO. “Cuenta con unas instalaciones adaptadas y un equipo preparado para acompañar desde la empatía, porque ningún sueño debería encontrarse con barreras”.