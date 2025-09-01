Suscribirse
Marcela Velásquez Pacheco, directora Región Andina Tetra Pak

“Potencializar el talento y generar impacto positivo”

Un ambiente laboral en el que todos sus empleados puedan prosperar y crecer, sin ningún sesgo previo, es una política de Tetra Pak, dice Marcela Velásquez, directora general para la Región Andina y Colombia de esta multinacional sueca.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025

En Tetra Pak, la diversidad, la equidad y la inclusión son parte del trabajo y la vida corporativa, dice Marcela Velásquez, directora general para la Región Andina y Colombia de esta multinacional sueca que se dedica a brindar soluciones de procesamiento y envasado de alimentos y bebidas.

Para respaldar ese propósito en el ámbito global, dice Velásquez, la compañía se enfoca en tres acciones que son visibles en todos sus colaboradores: ‘Inclusión para todos’, ‘Bienestar para todos’ y ‘Diversidad de género’. “En Colombia, por ejemplo, nuestro equipo completo muestra un equilibrio entre hombres y mujeres, y nosotras hemos venido ocupando espacios cada vez más importantes”, afirma.

Lo que busca la firma, agrega Velásquez en Visión CEO, es que cada colaborador “sepa y sienta que existe la posibilidad de desarrollar su máximo potencial sin importar su origen, edad o cualquier condición previa”.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

