Una empresa donde la diversidad no solo se respeta, sino que se celebra

La italiana Verónica Crisafulli, CEO y fundadora de MO Credit Management Platform, dice que la inclusión y la diversidad no son conceptos aislados, sino parte integral de cómo se construye una empresa.

MO gestiona créditos por medio de tecnología de última generación. “Ayudamos a que más personas accedan a servicios financieros, justos y sostenibles”, dice en Visión CEO, y advierte que “la tecnología es una herramienta poderosa, pero son las personas quienes hacen posible la transformación real”.

A su juicio, valorar la diferencia enriquece la innovación. Por esa razón, buscan reflejar la diversidad de América Latina, región donde nació MO. “Contamos con un equipo multicultural, que representa las distintas nacionalidades, trayectorias, experiencias vividas y formas de pensar”.