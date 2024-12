"Si quieres salvar el planeta, tu voto es mucho más importante que tu dieta": David Wallace-Wells

Él mismo reconoce que digerir las catástrofes que se suceden en sus páginas requiere valentía, pero no se confiesa pesimista.

" La lentitud del cambio climático es un cuento de hadas tan pernicioso quizá como el que afirma que no se está produciendo en absoluto", dice al inicio de su libro The Uninhabitable Earth ("El planeta inhóspito", 2019). "Nos llega agrupado con otros [cuentos] en una antología de patrañas tranquilizadoras".

Solo necesitó una semana para batir el récord. El año pasado, el periodista reabrió el debate con un superventas del New York Times en el que amplía —con una narración exhaustiva y a la vez mordaz, llena de ironía y humor ácido— la descripción de todos los posibles escenarios (presentes y futuros) del "caos climático".

Su apocalíptica idea de que la Tierra será inhabitable si no hacemos nada para combatir la crisis climática ya causó revuelo en 2017, cuando publicó en portada un extenso ensayo que acabó por convertirse en lo más leído en la historia del magacín (desde 1968).

"Me llaman alarmista. Es cierto, estoy alarmado. Y todos deberíamos estarlo" .El editor adjunto de la revista New York, David Wallace-Wells, es contundente cuando habla sobre el cambio climático.

Y creo que no tenemos una buena apreciación sobre ello.

Fue un despertar que nació del miedo. Leí muchos documentos que me hicieron sentir alarmado sobre el futuro a medio plazo del planeta y quise recrear ese despertar que sentí cuando tomé conciencia.

La investigación era tan alarmante que sufrí un ataque de pánico que me duró un mes. Pero también sentí que el trabajo de los periodistas es compartir información con el mundo, y que era muy importante difundir estas noticias y tratar de comunicar lo mejor que podía lo alarmantes que eran.

En cierto sentido, siempre me interesó el tema, pero empecé a tenerle miedo realmente a principios de 2016. Salieron una cantidad de investigaciones nuevas mucho más alarmantes sobre los tipos de escenarios futuros que son posibles para la humanidad y no vi esa historia reflejada en la mayoría de los medios.

- Dice en su libro que no se considera un ambientalista. Sin embargo, se ha convertido en uno de los escritores del cambio climático más leídos en los últimos tiempos. ¿Cuándo empezó a preocuparle?

The Uninhabitable Earth ("El planeta inhóspito", en español) fue publicado en 2019. Foto: PENGUIN RANDOM HOUSE vía BBC.

Pero este fallo tiene varias vertientes; no se trata solo de los medios, sino también de los científicos, que eran reacios a hablar sobre lo dramáticas que son las perspectivas porque les preocupaba aterrorizar a la población.

Las cosas podrían empeorar a partir de ahora y creo que la opinión pública todavía no ha llegado a entender cuán dramáticas deberán ser las trasformaciones en la sociedad humana para que podamos vivir bajo esas condiciones.

- ¿Y no lo es?

No me parece una coincidencia que al año siguiente hayamos visto huelgas contra el cambio climático sin precedentes en todo el mundo.

En 2018, el grupo de científicos asesores de la ONU en materia de cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicó un informe emblemático urgiendo mucho más que nunca antes a limitar el aumento de la temperatura global a un máximo de 1,5° C.

Hoy día, pese a que la mayoría de los periodistas en el mundo han dejado de tratar el cambio climático como un debate —ya no dan espacio a negacionistas, como hizo durante un tiempo la BBC— no están conectando esos climas extremos y desastres con el cambio climático tanto como deberían.

Lo que ocurre es que aunque a gente está viendo muchos más desastres naturales en sus pantallas de televisión y leyendo más sobre ello en la prensa, no necesariamente hace la conexión entre esos eventos y el cambio climático.

No creo que podamos cambiar la situación en ninguna de las trayectorias que son importantes a través de acciones voluntarias, como tomar menos aviones o comer menos carne roja; esas cosas son importantes para señalar a nuestros líderes políticos que estamos ansiosos por hacer un cambio.

No creo que podamos esperar que a todos a quienes preocupa el cambio climático logren el impacto que ha tenido Greta [Thunberg], pero su caso es un buen ejemplo de cómo la participación pública puede marcar la diferencia.

Y no solo está el problema de Trump en América, sino los "mini-Trumps" que hay en todo el mundo y que se mueven en la misma dirección, desde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hasta líderes de la oposición en Francia, como Marine Le Pen.

Pero resultó al revés: no solo China abandonó sus compromisos, sino que también lo hicieron muchos otros países.

Creo que estamos remando en la dirección correcta, pero no lo suficientemente rápido . Y ninguna nación puede resolver el problema por sí sola, ni siquiera China o Estados Unidos, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero.

Por eso no podemos depender en acciones voluntarias como el veganismo o dejar de viajar en avión, a menos que esperemos que cada persona del planeta lo haga y eliminemos por completo toda la industria de la aviación, lo cual es muy difícil de imaginar...

Incluso aunque tomemos menos aviones —algo que ya está ocurriendo en Suecia o Alemania— las reducciones [de emisiones] no llegarán a "cero", que sería lo que necesitamos en última instancia.

Esas investigaciones son acertadas y no las discuto. Pero, a menos que puedas imaginarte a todo el planeta volviéndose vegano — unos 7.000 millones de personas renunciando voluntariamente a la proteína animal después de miles de millones de años dependiendo de ellas — estamos hablando de un impacto muy marginal.

Lo peor que uno puede hacer es desesperarse porque nuestros políticos no estén haciendo lo suficiente. Tenemos que recordarles cuáles son las prioridades sociales para reorientar sus políticas.

Pero eso no significa que uno tenga que ocupar un cargo político para hablar sobre el tema. Es bueno conversar sobre ello también entre nuestro entorno y ver que un cambio es posible.

Un agricultor recoge semillas de aceite de palma en Kuala Cenaku, Sumatra, Indonesia, un negocio que está causando la deforestación en el país. Foto: ULET IFANSASTI/GETTY IMAGES vía BBC.

Yo tengo la sensación de que, en general, las elecciones individuales de estilos de vida son útiles porque nos permiten vivir de acuerdo con ciertos valores y mostrar que nos preocupa realmente este problema, lo cual a su vez es importante como forma de concienciación política.

Pero los cambios que necesitamos tienen que venir desde lo político: construcción de infraestructuras, nuevas formas de transporte, etcétera.

La transformación política es mucho, mucho más importante que lo que podemos lograr a nivel personal.

- Leo en su libro: "Si los más destacados emisores [de CO2] del mundo, el 10% del top, redujera sus emisiones al promedio de la Unión Europea, el total global de emisiones caería en un 35%. No lograremos eso por elecciones individuales en la dieta, sino a través de cambios políticos. La hipocresía puede parecer un pecado capital, pero también puede articular una aspiración pública". ¿A qué se refiere con "hipocresía"?

Desde la vertiente política, se habla de hipocresía para menospreciar la autoridad moral de los defensores climáticos.

Se refiere básicamente a que quienes no viven en perfecta concordancia con sus principios climáticos no están legitimados para hacer activismo o defender un cambio político. Eso me parece muy perjudicial y bastante cínico.

Hay un distancia entre la manera en la que vivo ahora y cómo me gustaría que viviéramos en el futuro. Puedes llamar a eso hipocresía o puedes llamarlo ambición política.

Vivo en Nueva York, voy al supermercado y no puedo elegir yo solo los productos que consumo. Si quiero usar internet para comunicarme con otros defensores climáticos, no puedo determinar el tipo de electricidad que lo genera. Son factores que quedan fuera de mi control.



Getty Images vía BBC. Creo que la hipocresía política es mucho más preocupante que los comportamientos individuales".

Todo lo que puedo hacer es operar con esas limitaciones y ejercer presión política para cambiar esa dinámica.

Hoy en día, hay muy pocas personas en este mundo que puedan vivir en perfecta concordancia con sus valores climáticos, incluso aunque les preocupe muchísimo.

Sin embargo, a nivel de liderazgo político sí que hay un tipo de hipocresía climática que me preocupa bastante.

Durante los últimos años, hemos visto mucha más agitación y discursos por parte de nuestros líderes sobre la necesidad de acciones climáticas. Sin embargo, han hecho pocos cambios.

En Canadá, Justin Trudeau declaró una emergencia climática y al día siguiente aprobó un nuevo oleoducto.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, criticó a Jair Bolsonaro (Brasil) por su comportamiento en el Amazonas, pero unos meses antes había anulado el aumento de los impuestos al carbono. Y hay muchos ejemplos más.

Los líderes tienen la presión de presentarse como innovadores y visionarios climáticos, pero las políticas tardan en llegar o son menores de lo que prometen.

Creo que este tipo de hipocresía es mucho más preocupante que los comportamientos individuales.