Siete hechos que marcaron el mundo esta semana

dijo Avigdor Lieberman, líder del partido Yisrael Beiteinu, para explicar por qué el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , no pudo formar gobierno. Lieberman se negó a hacer parte de la coalición de ultraderecha que convocó Netanyahu, ya que los partidos que la conformaban no aceptaron su propuesta de obligar a los judíos ortodoxos a enlistarse en el ejército . Insistió, además, en que seguirá siendo un socio natural de la derecha, pero no aceptará “nunca” un gobierno dominado por las leyes religiosas. Las nuevas elecciones tendrán lugar el 17 de septiembre.

Una jueza le ordenó comparecer al exalcalde de Londres Boris Johnson ante el Tribunal de Magistrados por mentir en la campaña del plebiscito sobre el brexit. La jueza declaró que debe responder por tres delitos. El primero tiene que ver con que el hoy favorito para reemplazar a la primera ministra, Theresa May, mintió al asegurar que el Gobierno británico le enviaba 400 millones de euros a la semana al bloque, a pesar de que los analistas estiman que la membresía no cuesta ni la cuarta parte. Las otras dos acusaciones apuntan a que “Johnson desinformó, manipuló y tergiversó lo que significaría el ‘brexit’ para el país” . El excéntrico dirigente asegura que la demanda busca que él no pueda “llevar a cabo nuestra salida de una vez por todas”. Muchos británicos temen que el exalcalde los lleve a un brexit sin acuerdo, con consecuecias imprevisibles

Según The New York Times, el Pentágono nunca dejó de investigar los objetos voladores no identificados que unos pilotos de la Marina vieron en 2014. A pesar de que la Casa Blanca comunicó en ese momento que los radares fallaron y que los efectos atmosféricos “engañaron la visión de los militares”, el diario asegura que el Pentágono mintió cuando dijo haber cancelado el programa, conocido como Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Si según el Departamento de Defensa no había amenaza extraterrestre, ¿por qué reabrieron los archivos este año y por qué los pilotos de 2014 no cambiaron su versión de los hechos? Hasta el momento, el equipo de seguridad estadounidense asegura que no hay duda de que no “nos rodean del más allá”. Pero la gente sigue preguntándose qué vieron esos pilotos moverse a velocidades hipersónicas a más de 9.000 metros de altura.

