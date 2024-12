Recordemos que internet apareció en nuestras vidas en 1993, que tuvimos el primer celular de Motorola hasta 1983 y que desde entonces, ya no trabajamos igual. Tan es así, que gracias a estas innovaciones tecnológicas hemos podido sobrevivir, personal y profesionalmente, a la pandemia que nos está azotando.

Hasta hace unos meses, cuando nos hablaban de la Cuarta Revolución Industrial, revolución 4.0 o revolución digital, pensábamos que era algo que, poco a poco, estaba apareciendo en países muy avanzados. La robótica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la realidad virtual, el blockchain y la ciberseguridad, entre otros temas, tenían adelantos que ya comentábamos en algunas escuelas de negocios y universidades, pero se veían como algo curioso y lejano a nuestras vidas.

La pandemia puso la revolución 4.0 en nuestra agenda, lo que propició un avance vertiginoso en la transformación digital. Sin embargo, las empresas no participarán con éxito en esta revolución si sus líderes no están preparados para ese cambio.

Las cabezas de esta transformación digital deben entender que no se trata de tecnología, es un cambio en la cultura de las empresas. Como ya muchos lo han dicho, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época.

Muchos ejecutivos tuvimos que formarnos en soft skills o habilidades directivas al salir de nuestra universidad. Algunas empresas hicieron importantes esfuerzos en dicha formación, en temas como liderazgo, coaching, trabajo en equipo, comunicación y negociación, entre otros. Ahora nos toca revisar las nuevas competencias, ¿en qué cambian?

Si bien es cierto que hemos desarrollado habilidades para interactuar con equipos de personas, también lo es que habrá que desarrollar esas capacidades para equipos de máquinas y personas.

Hace unos meses, un profesor internacional de recursos humanos me contó que, por primera vez, la empresa Mercadona (líder en distribución en España) le había contratado para seleccionar un robot, lo curioso es que se dirigieron a él y no al departamento de TI para pedir esa decisión.

¿Cuáles son las nuevas skills 4.0 para los expertos?

Está claro que algunas habilidades se van a mantener, el liderazgo no caduca, como tampoco la comunicación, ni la negociación. El trabajo en equipo sí va a cambiar de forma significativa, dado que muchas veces nuestros equipos no interactuarán físicamente de manera permanente, además serán más heterogéneos que nunca porque los expertos en tecnologías no estarán en departamentos separados, sino conviviendo con expertos de negocios. Las metodologías ágiles ya son una realidad, lo cual cambia los indicadores de medición de los equipos; la innovación y la creatividad crecen de forma importante en otros departamentos, lejos de los tradicionales de I+D+i y Marketing.

Claramente, todos estamos abocados a unos conocimientos básicos de las nuevas tecnologías para saber qué pueden implicar a las empresas y, sobre todo, a sus clientes. Pero, en mi opinión, el negocio siempre va a primar sobre la tecnología.

No veo una tecnología que tenga éxito si no aporta beneficios claros en experiencia de consumo, costos o confiabilidad a nuestros clientes. La clave está en saber adaptar esa tecnología a nuestra empresa para alcanzar una ventaja competitiva sostenible, según la valoración de nuestros clientes.

Importantes empresas como Accenture, IBM, KPM, Indra, Movistar, Alliance, entre otras, están buscando miles de candidatos en Colombia con nuevas competencias en el mercado laboral, expertos en blockchain, inteligencia artificial, entre otros. Pero no pueden esperar de tres a cinco años para que se formen. Es un gran reto para universidades, escuelas de negocio, empresas y los propios ejecutivos dar el salto y prepararse para estas nuevas competencias.

Recordemos que las revoluciones anteriores ya nos cambiaron profesionalmente. De artesanos y agricultores, pasamos a operarios de fábricas y esto sacudió a la sociedad. Ahora, ya estamos inmersos en un nuevo cambio y estoy seguro de que no conseguiremos pararlo. No podemos cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a este nuevo destino.

Por: Antonio Díaz Morales

Decano Ejecutivo

PRIME Business School Universidad Sergio Arboleda

