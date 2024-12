La dicha de Sofía Vergara y Joe Manganiello es tal, que no están para nada de acuerdo con aquello de que el matrimonio exige un gran esfuerzo . Cuando a él le preguntaron por el ajuste más difícil en su vida de casados, dio una respuesta que seguro hizo llorar a su esposa: “Asumir que alguien que no lleva tu sangre pueda amarte tanto”.

Manganiello no se rindió y siguió yendo a Nueva Orleans. Una vez, al descubrir que People lo puso en el primer lugar de su lista de los solteros más apetecidos , le manifestó a la aún renuente Sofía: “Si quieres estar sola, lo entenderé, pero antes de que me des una respuesta, quiero mostrarte algo”, y le sacó la People, diciéndole, en español, “¡número uno!”.

Cuando un periodista quiso saber si entiende ese deporte, ella respondió: “No. Y la verdad, no me importa. Lo único que me interesa es que de eso depende si mi semana va a ser buena o mala. Me niego a ver un juego con él en televisión”. En otra entrevista, explicó: “Prefiero que sea adicto a eso y no a otra cosa o que esté apostando en Las Vegas o gastándose la plata en strippers. No debería quejarme, ¿no?”.