El misterio de Chiribiquete, uno de los parques más protegidos de Colombia: ¿Qué secretos esconde?

En el corazón de la Amazonía colombiana existe un territorio que, pese a su enorme extensión, permanece fuera del alcance de la mayoría de los visitantes. Se trata del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, un lugar reconocido por sus paisajes, su riqueza natural y los vestigios arqueológicos que se encuentran en sus formaciones rocosas.

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Ubicado entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, este parque fue declarado área protegida el 21 de septiembre de 1989. Con el paso de los años y luego de dos ampliaciones, alcanzó una extensión de 4.268.095 hectáreas, convirtiéndose en el área protegida terrestre más grande de Colombia, de acuerdo con Parques Nacionales Naturales.

Su importancia también fue reconocida internacionalmente, en 2018, la Unesco lo incluyó en la lista de Patrimonio Mundial, en una categoría mixta que reconoce tanto su valor natural como cultural. Esta distinción lo convirtió en el primer sitio colombiano en recibir ese reconocimiento.

Chiribiquete fuente de diversidad de flora y fauna Foto: Foto: ecoglobalexpeditions

Uno de los aspectos que más llaman la atención de este territorio es su patrimonio arqueológico, ya que en las paredes de sus tepuyes, enormes formaciones rocosas que sobresalen entre la vegetación amazónica, se encuentran numerosos pictogramas que representan animales, figuras humanas y elementos relacionados con las creencias de antiguas comunidades indígenas.

Según un artículo publicado por Colombia Travel, en la zona se han identificado más de 75.000 pinturas rupestres, algunas de estas representaciones tendrían una antigüedad superior a los 20.000 años, lo que las convierte en un importante registro de las primeras expresiones culturales de la región.

Chiribiquete.

Entre las figuras que aparecen con frecuencia se encuentra el jaguar, un animal que ocupa un lugar relevante en las interpretaciones culturales de los pueblos indígenas. Estas representaciones también reflejan la relación ancestral entre las comunidades y el territorio.

Más allá de sus características naturales y arqueológicas, Chiribiquete tiene una condición especial, ya que su conservación depende, en buena medida, de mantener restringido el acceso humano. Parques Nacionales Naturales señala que el área no tiene vocación ecoturística y que no se promueven visitas para proteger sus ecosistemas.

Además, en esta área viven pueblos indígenas en aislamiento voluntario, lo que quiere decir que dentro de este territorio habitan varias comunidades que, por decisión propia, viven sin contacto o con muy poco contacto con los principales territorios del país y que, en algunos casos, son completamente autónomas.

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Por esta razón, las actividades dentro del parque están limitadas principalmente a labores de investigación, monitoreo y control ambiental, siempre bajo protocolos especiales. Incluso las expediciones académicas y científicas requieren coordinación con las autoridades correspondientes.

Así, Chiribiquete conserva buena parte de sus secretos entre la selva y sus enormes formaciones rocosas. Su difícil acceso, lejos de ser un impedimento para reconocer su importancia, constituye una de las medidas para preservar un patrimonio natural y cultural excepcional.