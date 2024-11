Amazonia, amenazada por inversiones de miles de millones de dólares en petróleo

A la vanguardia de la iniciativa se encuentran algunos de los bancos y fondos de inversión más poderosos del planeta. C itigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC y BlackRock han financiado empresas involucradas en la explotación de combustibles fósiles , como GeoPark, Amerisur, Frontera y Andes Petroleum.



Las áreas de explotación petrolera se superponen con los territorios indígenas en la región donde nacen los ríos que forman la Cuenca del Amazonas. Fuente: Amazon Watch.

Las grandes inversiones ejercen presión sobre el medio ambiente

A finales de 2019, Donald Trump confirmó a las Naciones Unidas la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París. Aunque muchos de estos financiadores han expresado públicamente compromisos con la responsabilidad corporativa socioambiental y con las iniciativas climáticas como el Acuerdo de París, continúan financiando la destrucción de la Amazonía y la violación de los derechos territoriales indígenas, recuerda el informe de Amazon Watch.

Enfrentar el poder económico y político de estas instituciones financieras no es una tarea simple. BlackRock, por ejemplo, se considera el fondo global más grande, con más de US$ 7,4 billones bajo su administración —es el mayor inversor del mundo en productos básicos como el petróleo, el gas y el carbón. JPMorgan Chase ha invertido, desde 2016, más de US$ 196 mil millones en compañías que explotan combustibles fósiles.