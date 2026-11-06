Detectan un cambio sin precedentes que amenaza los océanos: imágenes satelitales revelan señales preocupantes

Los océanos albergan una enorme diversidad de especies y cumplen funciones esenciales para la vida en el planeta. Además de regular la temperatura de la Tierra y absorber dióxido de carbono, contribuyen a la producción de gran parte del oxígeno que respira la humanidad.

El inquietante hallazgo al interior de las aves que sorprendió a los científicos

Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan una amenaza cada vez mayor: la contaminación, especialmente por la acumulación de residuos plásticos que llegan al mar a través de los ríos, las playas y las actividades industriales. Bolsas, botellas, empaques, redes de pesca y otros desechos terminan en el agua y permanecen allí durante largos periodos.

Efectos que ha dejado la Gran Mancha del Pacífico. Foto: Chris Jordan, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.

Con el paso del tiempo, muchos de estos materiales se fragmentan en partículas diminutas conocidas como microplásticos, que pueden permanecer durante décadas en el ambiente y dispersarse por distintas zonas del océano.

Una de las muestras más preocupantes de este problema es la Gran Mancha de Basura del Pacífico, una enorme concentración de residuos ubicada entre California y Hawái. Su extensión ha despertado la preocupación de la comunidad científica, pues su acumulación podría llegar a modificar incluso la apariencia y el color del océano.

Imagen de referencia de océanos contaminados. Foto: Getty Images

Esta zona, compuesta principalmente por fragmentos de plástico, redes de pesca, envases y otros desechos, ocupa una superficie estimada de entre 1,6 y 4,3 millones de kilómetros cuadrados. Su tamaño y composición exactos son difíciles de establecer, debido a que no todos los residuos permanecen flotando: algunos se hunden varios metros bajo la superficie, lo que dificulta su medición.

De acuerdo con National Geographic, se estima que el 80 % del plástico que llega a los océanos procede de fuentes terrestres, mientras que el 20 % restante está relacionado con actividades marítimas, como la pesca.

La presencia de estos materiales representa un problema especialmente grave por sus características. El plástico es económico, resistente y de uso extendido, pero no se descompone fácilmente. En cambio, se fragmenta en piezas cada vez más pequeñas por efecto de factores como la luz solar, dando origen a los microplásticos.

Imagen de referencia de la Gran Mancha del Pacifico. Foto: MAPA DE NOAA

Las consecuencias de esta contaminación también afectan directamente a la fauna marina. Las tortugas, por ejemplo, pueden confundir las bolsas plásticas con medusas y tragárselas, mientras que algunas aves ingieren pequeños fragmentos al identificarlos como alimento.

A esto se suma el peligro de las redes de pesca abandonadas, en las que pueden quedar atrapadas focas y otras especies marinas. Este fenómeno, conocido como pesca fantasma, limita su movilidad y puede ocasionarles lesiones graves o incluso la muerte por ahogamiento.