A lo largo de los años, la Tierra ha experimentado diversos cambios que generan preocupación entre los científicos, debido a las consecuencias que podrían tener para el futuro del planeta.

Uno de los aspectos que requiere especial atención es el presupuesto de carbono, un indicador que, según nuevas investigaciones, presenta cifras que encienden las alertas sobre el ritmo del calentamiento global.

Advierten un fenómeno que estaría dejando graves consecuencias en todo el mundo: científicos encienden las alarmas

Este concepto hace referencia a la cantidad máxima de dióxido de carbono (CO₂) que la humanidad todavía puede emitir sin superar un determinado límite de calentamiento, como los 1,5 °C establecidos en el Acuerdo de París. En otras palabras, representa el margen de emisiones que le queda al planeta antes de rebasar ese objetivo climático.

De acuerdo con una investigación del Global Carbon Project, las emisiones de CO₂ procedentes de combustibles fósiles disminuirían un 0,4 % en 2026, hasta situarse en 38.200 millones de toneladas. Esta reducción estaría relacionada con el crecimiento de las energías solar y eólica, la expansión de los vehículos eléctricos y una menor demanda de petróleo asociada al conflicto con Irán.

No obstante, el avance de las energías limpias todavía no sería suficiente para lograr una disminución sostenida de las emisiones mundiales. Al incluir las procedentes de la deforestación y otros cambios en el uso del suelo, se calcula que el total alcanzará los 43.300 millones de toneladas este año, frente a los 42.800 millones registrados en 2025.

Uno de los datos que más preocupa a los investigadores es que al planeta le quedarían cerca de 150.000 millones de toneladas de CO₂ antes de superar el límite de calentamiento de 1,5 °C. Según las proyecciones, este margen podría agotarse en menos de cuatro años si las emisiones continúan al ritmo actual.

Imagen de referencia de límite de emisiones de CO₂. Foto: Getty Images

A este panorama se suma el comportamiento de los sumideros naturales de carbono, como los bosques y los océanos, que han mostrado cierta recuperación. Sin embargo, el fenómeno de El Niño podría afectar su capacidad para absorber dióxido de carbono durante el próximo año, lo que dificultaría aún más los esfuerzos por contener el calentamiento global.

Ante este escenario, Pierre Friedlingstein, director de la Oficina del Presupuesto Global de Carbono de la Universidad de Exeter, insistió en la necesidad de acelerar la transición energética.

“La solución a largo plazo sigue siendo el rápido despliegue de tecnologías de energía limpia. Si bien las energías renovables y los vehículos eléctricos compensan cada vez más el aumento de la demanda energética, se necesita una mayor aceleración para que las emisiones globales alcancen su punto máximo y comiencen a disminuir de forma sostenida”, señaló.

¿Qué países reducirían sus emisiones de CO₂ en 2026?

El Presupuesto Global de Carbono 2026 también presenta proyecciones para algunas de las principales economías del mundo. China registraría una disminución del 0,9 % en sus emisiones de combustibles fósiles, mientras que Estados Unidos tendría una caída del 1,3 %, la Unión Europea del 1,5 % y Japón del 1 %. En contraste, India experimentaría un incremento del 4,4 %.

Imagen de referencia de límite de emisiones de CO₂. Foto: Getty Images

Aunque China concentra el 32 % de las emisiones mundiales procedentes de combustibles fósiles, también se destaca por su participación en el desarrollo de energías limpias, vehículos eléctricos y proyectos de reforestación. De hecho, el país representa la mitad de las emisiones que se han logrado evitar gracias a la expansión de las energías renovables y los automóviles eléctricos.

Por otra parte, las estimaciones muestran comportamientos diferentes según el tipo de combustible. Las emisiones relacionadas con el petróleo caerían un 1,9 % y las del gas natural un 0,3 %, mientras que las procedentes del carbón aumentarían un 0,6 %. Asimismo, se prevé una reducción del 1 % en las emisiones de la aviación y el transporte marítimo internacionales.