Hallan fósil de un tiburón gigante que vivió hace 331 millones de años: su tamaño sorprendió a los científicos

Un descubrimiento paleontológico en las inmediaciones del Santuario de Covadonga, en Asturias (España), permitió conocer más sobre uno de los grandes depredadores que habitaron los océanos hace millones de años. Se trata de un diente fósil perteneciente a un tiburón extinto que vivió hace aproximadamente 331 millones de años y que pudo alcanzar entre cinco y seis metros de longitud.

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La pieza mide 43 milímetros de altura y representa el ejemplar más grande registrado hasta ahora para el género Carcharopsis. El hallazgo fue realizado por geólogos de la organización Geólogos del Mundo, quienes encontraron el fósil en una formación de roca caliza conocida como Roja Covadonga, cerca de la Basílica y el Santuario.

El descubrimiento fue analizado por especialistas de las universidades de Oviedo, València y la UNED. Los resultados, publicados en la revista científica Journal of Palaeogeography, no solo permiten ampliar el conocimiento sobre esta especie extinta, sino que también aportan nuevas pistas acerca de la evolución de los ecosistemas marinos durante el periodo Carbonífero.

El fósil pertenece a un ejemplar de Carcharopsis sp., un género de tiburones del que existen muy pocos restos bien conservados. Esta escasez ha dificultado durante años la reconstrucción de sus características físicas y el estudio de su anatomía.

Para examinar la pieza, que había llegado fragmentada, los investigadores realizaron una reconstrucción y recurrieron a la microtomografía computarizada. Esta tecnología permitió observar el interior del diente en tres dimensiones sin necesidad de intervenirlo físicamente, además de identificar detalles de su estructura interna y los canales vasculares presentes en la base.

Imagen de referencia del análisis al diente del tiburón. Foto: Oficina de Comunicación de la Universidad de Oviedo

Los resultados mostraron que el animal tenía dientes con una cúspide ancha y curvada, acompañada de bordes con pequeñas serraciones. Estas características recuerdan a las del actual tiburón tigre, cuyos dientes están adaptados para cortar distintos tipos de alimentos, incluidos tejidos y caparazones.

Un tiburón que podía medir hasta seis metros

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo fue el tamaño que habría alcanzado este animal. Aunque el registro fósil corresponde únicamente a un diente, los especialistas utilizaron modelos matemáticos y comparaciones con especies actuales, entre ellas el tiburón blanco y el tiburón tigre, para calcular sus dimensiones.

A partir de estos métodos, estimaron que el ejemplar podía medir entre cinco y seis metros de largo. De confirmarse esta aproximación, habría sido uno de los mayores depredadores marinos de su época.

La identificación de este fósil en Asturias constituye el primer registro del género en el norte de Gondwana, una antigua masa continental que agrupaba territorios de los actuales continentes del hemisferio sur. Esto amplía considerablemente el área en la que se sabía que había habitado este grupo de tiburones.

Imagen de referencia de un tiburón. Foto: Getty Images/iStockphoto

Más allá de las dimensiones del animal, el descubrimiento ofrece información sobre un momento importante en la historia de la Tierra. El tiburón vivió durante el Misisípico, una etapa del Carbonífero que estuvo marcada por la recuperación de la biodiversidad marina después de la gran crisis biológica ocurrida al final del Devónico.

El equipo considera que este ejemplar constituye una evidencia relevante para comprender la distribución de los grandes tiburones y la recuperación de los ecosistemas después de uno de los episodios de pérdida de biodiversidad más importantes del planeta.