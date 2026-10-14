La planta que es capaz de producir oro y se puede cultivar fácilmente: El hallazgo que estudian los científicos

Las plantas son una de las opciones decorativas más populares para quienes desean crear un ambiente de tranquilidad y armonía en casa. Por eso, muchas personas eligen especies que, además de ser fáciles de cuidar, se destaquen por sus formas, colores y tamaños.

Entre las más conocidas están la sábila, el árbol de jade y las orquídeas, aunque existen otras variedades con características menos comunes.

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Una de ellas tiene que ver con la capacidad de ciertos organismos vegetales para absorber y acumular oro presente en el suelo. Según información reseñada por el portal Okdiario, esta propiedad ha despertado el interés de la comunidad científica por sus posibles aplicaciones en la recuperación de metales valiosos y el desarrollo de alternativas a los métodos tradicionales de extracción minera.

Este procedimiento se conoce como fitominería y consiste en aprovechar determinadas especies de plantas para recuperar metales como el oro, el níquel, el platino y el paladio.

Entre las especies que han llamado la atención de los expertos se encuentran el eucalipto y la mostaza india, capaces de absorber pequeñas cantidades de oro del suelo y acumularlas en sus tejidos. Esta característica también puede aprovecharse para identificar posibles yacimientos subterráneos, incluso cuando la concentración del metal es demasiado baja para justificar una explotación minera convencional.

Persona cuidando las plantas del hogar. Foto: Getty Images

Sin embargo, las plantas no son los únicos organismos que intervienen en estos procesos. Un estudio publicado en la revista Nature Communications, realizado por científicos de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), en Australia, identificó la capacidad del hongo Fusarium oxysporum para transformar químicamente el oro presente en los minerales y formar nanopartículas de este metal.

La investigación profundizó en el papel de los hongos dentro del ciclo natural del oro, un campo menos estudiado que la participación de otros microorganismos, como las bacterias. Los científicos explican que estos organismos pueden producir sustancias que reaccionan con los minerales y favorecen su oxidación, un proceso que modifica la composición química del metal e influye en su movilidad en el medioambiente.

Científicos estudian plantas. Foto: Getty Images

Para examinar este fenómeno, el equipo analizó muestras procedentes de una zona aurífera de Australia Occidental y encontró indicios de que los hongos presentes en ese entorno podrían participar en la transformación del oro bajo condiciones naturales.

Estos resultados amplían el conocimiento sobre la relación entre los seres vivos y los minerales. Aunque todavía se requiere investigar sus posibles aplicaciones, los hallazgos ofrecen nuevas pistas para comprender cómo los procesos biológicos influyen en la transformación y distribución del oro.