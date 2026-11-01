El comportamiento de las condiciones climáticas en Colombia vuelve a llamar la atención con la llegada de noviembre. Las lluvias continuarán siendo protagonistas durante los primeros días del mes, aunque el panorama podría presentar cambios en las próximas semanas.

Max Henríquez dio fuerte pronóstico para Colombia: “El Centro de Huracanes de Miami no dice nada aún”

Frente a este panorama, el meteorólogo colombiano Max Henríquez advirtió, a través de sus redes sociales, que noviembre comenzó con abundante nubosidad y lluvias en diferentes regiones de Colombia, aunque estas condiciones invernales podrían cambiar.

“Este mes de noviembre se inicia con muchas nubes y lluvias en las diferentes regiones del país. Pero ésta situación invernal va a ir cambiando poco a poco”, señaló el meteorólogo colombiano a través de una publicación hecha por la red social X.

Este mes de noviembre se inicia con muchas nubes y lluvias en las diferentes regiones del país. Pero ésta situación invernal va a ir cambiando poco a poco https://t.co/4GjRU7vL55 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 1, 2026

Este anuncio se produce en medio de los cambios en las lluvias y las inundaciones reportadas en distintas zonas del país, situaciones que han puesto el foco en las condiciones meteorológicas que enfrenta Colombia.

Además, las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones, afectar carreteras y viviendas, y dificultar la movilidad de las comunidades, especialmente en aquellas zonas con mayor riesgo de desbordamientos y acumulaciones de agua.

Persona resgurdándose de la lluvia. Foto: Getty Images

Ante este panorama, los expertos recomiendan consultar periódicamente los boletines oficiales de las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo, evitar acercarse a ríos y quebradas durante las lluvias intensas y seguir las alertas emitidas en cada región.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó, en un informe publicado el 6 de octubre, que el país atraviesa la segunda temporada de mayores precipitaciones del año, que alcanza sus registros más importantes durante octubre y noviembre, especialmente en las regiones Andina y Caribe.

Max Henríquez hizo advertencia sobre una amenaza que podría revivir la tragedia de 1974: “Pueden ser peligrosas”

Sin embargo, la entidad explicó que, aunque las lluvias continuarán durante esta temporada, en varias regiones del país podría llover menos de lo habitual. Esto significa que el fenómeno de El Niño no provoca que las precipitaciones desaparezcan por completo, sino que puede hacer que llueva con menor frecuencia o intensidad.