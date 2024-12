“Soy optimista frente al futuro”: David Bojanini

SEMANA: En abril comenzó su jubilación, ¿cómo ha sido esta nueva etapa en cuarentena?

DAVID BOJANINI: Hemos conformado un grupo para elaborar propuestas al Gobierno de cómo manejar esta crisis. Se está coordinando alrededor del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y se vincularon gremios como la Andi, Camacol, la SAC, Confecámaras. Hay muchos empresarios y economistas. Sabemos que la prioridad es cuidar la vida, pero tenemos que ver que la economía no vaya a caer en una profunda depresión o recesión. Ese grupo me ha tenido bastante entretenido.

SEMANA: ¿Hasta ahora qué lecciones cree les ha dejado a los empresarios colombianos esta emergencia?

D.B.: Hay algo que se llama riesgos emergentes y es eso que no esperábamos y que nos cambia completamente el panorama y destruye todas las proyecciones que se tenían de crecimiento, de demanda en las empresas. Se deben tener siempre reservas para atender situaciones inesperadas. Otra de las enseñanzas es que aquí todos tenemos que poner. Las empresas no pueden despedir a todo el mundo porque si pagan la nómina su patrimonio se les va a reducir. Los empresarios que tengan reservas saben que esos recursos son también para ser solidarios con quienes ayudaron a construir ese patrimonio. Pero hay muchas pymes que no tienen cómo hacer reservas porque están invirtiendo en crecer su negocio, en establecerlo, y son las más afectadas al no poder atender el pago de sus nóminas, de sus obligaciones. Muchas, a lo mejor, tendrán que cerrar y eso es muy lamentable.

SEMANA: Algunos ven este momento como una oportunidad para repensar el modelo de sociedad. ¿Qué piensa al respecto?

D.B.: El cambio será muy grande porque realmente esto nos lleva a entender qué es lo verdaderamente importante. Es un llamado a que pensemos más en la colectividad que en la individualidad. Este momento sirve para comprender la fragilidad de todo el sistema que sostiene a la sociedad y repensar un mundo más justo y equitativo. Hay una revisión de los valores sociales, que buscan un capitalismo más consciente. Llegó la hora, y tuvo que ser a la fuerza, de dar algunos de estos pasos.

SEMANA: ¿Qué tan preparada cogió a Colombia esta pandemia?

D.B.: Esta pandemia nos llegó sin estar realmente preparados en ninguna parte del mundo. El tema de las unidades de cuidados intensivos y de tener las pruebas y las formas de hacer estas pruebas rápidas era algo para lo que nadie estaba preparado, ni siquiera los países más desarrollados. La economía menos, porque lo más indicado es hacer estas cuarentenas que tienen un impacto en el empleo, en las personas que obtienen su sustento del día a día. Las empresas tampoco estaban preparadas para tener una reserva de liquidez y pagar la nómina y los gastos por un periodo mínimo de tres meses, en el que no van a generar ingresos. Hay que ver cómo hacemos para que esto no propicie una crisis económica y financiera de grandes proporciones.

SEMANA: ¿Se siente optimista frente al futuro?

D.B.: Soy optimista del futuro siempre. Nos va a implicar cambiar muchos paradigmas, formas de ver la vida, los negocios, pero espero que las lecciones que aprendamos sirvan para que la humanidad se encarrile mejor. En países como el nuestro, por la corrupción que hemos tenido históricamente, hay muchos municipios que no tienen los recursos para atender esta pandemia, no tienen siquiera un hospital digno, ni agua potable. Creo que este es un llamado de atención a los amigos de la corrupción que hoy tienen a buena parte de la población de Colombia y de otras naciones en América Latina sin las capacidades de atender una pandemia, y a nosotros a pensar que en una democracia debemos elegir a personas que verdaderamente van a ayudar a construir un país justo y equitativo.

*Periodista de economía y negocios.

