Starwars, o La guerra de las galaxias, ha sido una de las sagas más conocidas en el mundo desde su lanzamiento en 1977. Según Statista, la franquicia de George Lucas ha recaudado más de 9.000 millones de dólares, siendo el Episodio VII el más taquillero hasta la fecha. Pero además de ser un fenómeno cultural y de despertar alegrías y pasiones, la saga es una gran fuente de inspiración y aprendizaje para líderes y emprendedores. Estas son algunas de sus lecciones que dejan las películas de esta saga: 1. Pide consejos y busca un mentor Uno de los factores de éxito de Luke Skywalker fue su formación con Yoda y los consejos que le dio inicialmente Obi Wan Kenobi. Como emprendedor y líder, es bueno escuchar a las personas que tienen experiencia en el campo y pedir consejos. Tener un mentor ayuda a dar los primeros pasos y a enfrentar los retos y dificultades que se presenten en el camino. 2. El temor es un estado mental que se debe evitar Aunque para Darth Vader la mejor forma de dirigir el imperio era a través del miedo, los Jedi hacían todo lo contrario. Una de sus reglas fundamentales era estar en calma y dejar ir todos los pensamientos de temor, para así, recibir los poderes de la fuerza. A veces no tomamos riesgos o no comenzamos un emprendimiento o un objetivo por miedo al fracaso, pero el temor solo es un estado mental que nos detiene, que no nos permite hacer grandes cosas. Así, en la vida y en el emprendimiento, no debe haber espacio para los miedos, estos deben controlarse y así, encontrar la fuerza que nos guiará en el camino.

3. No intentes, ¡hazlo! En una de las escenas del ‘Episodio V: El imperio contraataca‘, Yoda le pide a Luke que use la fuerza para sacar su nave del pantano, a lo que Luke le contesta que lo intentará. Yoda, con su sabiduría le dice: “No lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. En el mundo del emprendimiento no se trata solamente de intentarlo, se trata de dar el 100%, investigar, prepararse, innovar y tener fe de que se va a lograr. Además, nuestro desempeño siempre estará relacionado con la actitud que tengamos frente a algo. Si la actitud es positiva y de logro, es más probable que se alcance la meta. 4. El equipo es importante Han Solo y Chewbacca hacían un equipo excepcional en el Halcón Milenario. Mientras Han manejaba la nave, Chewbacca se encargaba de la parte técnica; después llegó Luke y se encargó de disparar. Así, cada uno podía dedicarse a una tarea en específico y llevarla a cabo lo mejor posible para que todo el engranaje funcionara en su conjunto. De igual manera sucede en las empresas y startups: es importante tener un grupo de trabajo a quien delegarle tareas, pues el líder no puede hacerlo todo. Un buen emprendedor siempre debe tener un equipo de trabajo en el que pueda confiar para que su negocio funcione.

5. De los errores se aprende Luchando, Obi Wan Kenobi le dijo a Darth Vader: “Si me derrotas, me volveré más poderoso de lo que jamás te has imaginado”. Esto lleva a pensar que de las caídas y los fracasos lo único que nos queda es aprender y mejorar. Todos los momentos que consideramos malos los podemos transformar en oportunidades de crecimiento. 6. Las emociones son naturales, pero hay que saber controlarlas Yoda es uno de los personajes más sabios de la saga y uno de los que más consejos da en el transcurso de la misma. Sobre las emociones afirma “miedo, ira, agresividad, el lado oscuro son. Si algún día rigen tu vida, para siempre tu destino dominarán”. Así como el miedo, debemos aprender a controlar otras emociones como la frustración, la ira, la ansiedad o la angustia, porque estas pueden retrasar o dañar por completo nuestro camino hacia el éxito. Un buen emprendedor debe pensar, tomar decisiones y actuar con cabeza fría, no guiado por las emociones del momento, por ello debemos aprender a controlarlas.