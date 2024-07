Sudamérica camino a la integración

Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile, Guayana y Surinam conformarían el nuevo bloque regional.



"Hoy somos testigos de un nuevo nacimiento. Somos 361 millones de habitantes, con una extensión de más de 17.000 millones de kilómetros y una economía de mas de 1.000 millones de dólares, con exportaciones de más de 71.000 millones de dólares, importaciones de más de 125.000 millones y una deuda externa de más de 315.000 millones de dólares", dijo el presidente peruano Alejandro Toledo ayer durante la inauguración de la cumbre presidencial.



"Más temprano que tarde tendremos una moneda única, un sólo pasaporte... más temprano que tarde tendremos un parlamento con representantes elegidos por voto directo de esta nueva nación que hoy día creamos", añadió el anfitrión de la reunión en Cuzco.



En esta cumbre presidencial están presentes los gobernantes de Colombia (Alvaro Uribe Velez), Bolivia (Carlos Mesa), Brasil (Luiz Inacio Lula da Silva), Chile (Ricardo Lagos) Venezuela (Hugo Chávez), Guayana (Bharrat Jagdeo) y Surinam (Ronald Venetiaan).



Los mandatarios de Ecuador, Paraguay, Argentina y Uruguay no asistieron por asuntos internos mientras el presidente de Panamá, Martín Torrijos, y el canciller de México, Luis Ernesto Derbez, participan como observadores.



"Realizaremos todas las conversaciones posibles para que la integración soñada por Bolívar se concrete definitivamente en los próximos años", aseguró por su parte Luis Inácio Lula Da Silva. "no será mera retórica" aseguró el mandatario brasilero.



Proyectos conjuntos de infraestructura y eliminación de aranceles entre los países miembros serían los primeros pasos concretos de esa integración. Varios de los líderes reunidos en Cuzco mencionaron de la necesidad de concretar este proyecto no sólo en términos políticos y comerciales sino también a nivel de infraestructura física y energética. El primer ejemplo lo dieron Perú y Brasil al firmar un acuerdo bilateral para construir una autopista desde el Atlántico hasta el Pacífico.



Los representantes de los distintos países discutieron un cronograma preliminar que incluía 31 proyectos de infraestructura por más de 4.300 dólares entre el 2005 y el 2010.



También se recordó la necesidad de utilizar las instituciones que ya existen para evitar los gastos burocráticos.



El acta constitutiva de la CSN se deberá firmar en los primeros meses del 2005.



