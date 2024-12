Sylvia Escovar, presidente de Terpel, estaba convencida de que lo suyo eran el sector público y los proyectos sociales, pero Terpel la sedujo y esos pocos meses que había pensado durar en la compañía se convirtieron en casi dos décadas.

Recientemente, la líder empresarial anunció su retiro del cargo y las voces que reconocen su gestión, su liderazgo y su ejemplo no se hicieron esperar. De eso y mucho más habló la destacada economista de la Universidad de los Andes en este episodio de CEOs, un pódcast conducido por Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero.

Lea también: Líder del Grupo Familia dice que la compañía se reconfiguró con la pandemia

“Mi retiro es relativo, como se los dije a los miembros de la junta directiva. Me voy, pero me voy muy cerquita. La idea es pertenecer a las juntas directivas tanto de la organización Terpel como de sus filiales. (…) También voy a estar en otras juntas y espero tener una mayor flexibilidad de tiempo para dedicarle a proyectos que siempre me han parecido importantes dentro de mis prioridades de trabajar por este país”, sostiene Escovar.

Escovar es símbolo del liderazgo empresarial en un país donde la mayoría de presidentes de compañías y de miembros de juntas directivas son hombres. En 2018, fue la única mujer entre los 15 líderes del país con mejor reputación en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco). “Tenemos que cambiar mucho en términos de equidad la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en este país”, comenta en CEOs.

Arrancó como economista del Banco Mundial. Trabajó en dos oportunidades en el Departamento Nacional de Planeación: primero manejó el financiamiento externo y después, de la mano de Armando Montenegro, montó el Sistema de Evaluación Pública, gracias al cual se volvió una de las autoridades del país en evaluación de proyectos sociales. Fue, además, investigadora de Fedesarrollo.

Ha volcado su experiencia en distintas regiones: en Cartagena, donde trabajó en el Banco de la República y en la Alcaldía, y en Cali, en la Fundación Fes y en el Instituto Fes de Liderazgo, que le sirvió para conocer realmente a Colombia a través de los talleres que les impartió la fundación a los primeros alcaldes elegidos popularmente en el país.

También le puede interesar: CEOs se estrena con las claves de liderazgo de Carlos Mario Giraldo

Volcó su experiencia en los gobiernos de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. Con este último trabajó en la Secretaría de Educación, de la mano de Cecilia María Vélez. “Estoy convencida de que la educación es lo que más transforma a las personas, a los países y a la economía”, comenta.

Pasó al sector privado a través de Fiducolombia y fue ahí donde Juan Guillermo Serna le propuso irse para Terpel con el fin de reconfigurar y lograr sinergias en las siete Terpeles que existían en ese momento en el país. Eso fue hace 18 años.

Escuche este episodio, que revela los pormenores de la labor de Sylvia Escovar, su trayectoria profesional y su visión sobre los retos que genera la coyuntura, además de sus reflexiones y aprendizajes sobre el ejercicio del liderazgo.

Los invitamos a escuchar este pódcast y a compartirnos su retroalimentación en nuestras redes sociales.

Lea también: Marcelo Cataldo, líder de Tigo Colombia, aborda el futuro de las telco