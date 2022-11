‘1899′, la nueva serie de Netflix, en la mira por plagio

Dark es una de esas series imposible de explicar, complicada de maratonear y algo único dentro del catálogo de Netflix. Por esa razón, los fans del show estaban emocionados con el lanzamiento de 1899, una nueva serie producto de sus creadores y que prometía más del misterio enredado y oscuro de su predecesora. La fiesta, por desgracia, ha sido arruinada por un escándalo mucho más fácil de resumir que la serie en cuestión.

El motivo estuvo en la denuncia de Mary Cagnin, una autora de cómics de Brasil, que aseguró en un hilo que el nuevo show de Netflix es un plagio de su historia Black Silence.

¿Por qué dicen qué 1899 plagió una novela gráfica?

La acusación de Cagnin se centra en las similitudes de ciertos conceptos e imágenes dentro de la historia. Por ejemplo, ambas comparten una tripulación de personas de diferentes etnicidades, con muertes misteriosas y sospechosos entre los ‘tripulantes’ (en un caso un barco, en otro una nave espacial).

En el tema de imágenes calcadas, tanto 1989 como Black Silence comparten, por ejemplo, una pirámide negra enorme, junto con el plano de los protagonistas con los ojos reflejando la estructura. Otras ideas y conceptos como el de la simulación.

¿Es realmente un plagio 1899?

Al parecer, no. Esta es la cosa: desde el punto de vista objetivo, no hay ninguna prueba de que la historia de 1989 es un plagio del cómic como asegura su creadora. Al menos, no en el sentido estricto de la palabra.

Lo primero: sí comparten muchos elementos visuales, lo que despierta sospechas e indica que es posible que hayan tomado inspiración de ellos. Baran bo Odar, una de las creadoras del show, aseguró que “no conocían al artista, ni a la obra”.

Y lo cierto es que la trama de la serie de la TV y la del cómic tienen muchas diferencias notorias, empezando por los mismos protagonistas. La historia de la novela gráfica, por ejemplo, se enfoca en cómo la tripulación de una nave aterriza en Marte y comienza a perder la cordura. 1989, por otro lado, inicialmente se presenta como un drama de ‘época’, pero luego cambia a una serie de ciencia ficción con temas sobre la realidad y lo virtual.

¿Qué pasará entonces con 1899?

Por ahora, Netflix no ha emitido algún comunicado respecto al futuro de la serie. Considerando toda la polémica, no se podría descartar que la plataforma opte por desechar el show, en especial si no cumple con la popularidad mínima para ameritar una segunda temporada. Por ahora, los creadores de la serie aseguraron que buscarán una reunión con la creadora de la novela gráfica, para identificar un punto de conciliación.