7 consejos de Tinder para tener citas saludables

La organización No More y Tinder se han aliado para crear una guía para tener citas seguras.

Tinder es una de las aplicaciones más populares y usadas para encontrar pareja. Fue lanzada en 2012 y cuenta con más de 55 millones de usuarios en todo el mundo. Ahora la app de citas se ha aliado con la organización No More (No Más), dedicada a realizar campañas para prevenir y poner fin a la violencia doméstica y la agresión sexual, para crear una guía para que los internautas que estén buscando pareja o amistades tomen medidas y no tengan encuentros que pongan en riesgo su integridad.

7 consejos de Tinder y No More para tu cita

1. Ser digital antes de ser físico

No importa si se conocieron a través de una aplicación de citas, en un bar o un amigo en común los presentó. Considere aprovechar el uso de la tecnología para conocerse mejor antes de tener una cita en la vida real. Podría ser un chat de video o a través de las redes sociales. No se sienta presionado para salir hasta que esté listo para hacerlo. A partir de la pandemia, hemos visto la introducción de ‘citas lentas’.

2. Todavía no es hora de una cita para dos (deben ser tres)

Esto no quiere decir que a la cita lleve a su hermano o su mamá para que lo acompañe a conocer el amor. Aunque esta podría ser una cita para dos, eso nunca debería impedir que comparta los detalles de su encuentro con sus amigos o familiares. Por su seguridad, hágales saber a dónde va y con quién se reunirá. También podría compartir detalles de su cita en el calendario.

Nunca tenga miedo de hacer esa llamada o enviar un mensaje mientras está en la cita para informar cómo va todo. Y lo más importante, si los detalles cambian, ya sea la ubicación, la hora o cualquier otra cosa, mantenga actualizado a su amigo o persona de confianza. No existe tal cosa como el exceso de comunicación.

3. Tener tu cita en un lugar público

Esta es tu cita tanto como la de ellos. Haga siempre lo que le resulte cómodo. Y si no se siente bien, probablemente no esté bien. Para el lugar del encuentro, seleccione un lugar público. La cita no tiene que ser la cena y también evita el incómodo “momento de quién paga”. Las citas más exitosas son a menudo oportunidades en las que realmente pueden hablar y conocerse mejor para ver si realmente hay chispas.

4. No es una entrevista de trabajo. Es una cita, manténgala auténtica

Recuerde, esta es una primera cita, no es una entrevista de trabajo. Hay una razón por la que ambos acordaron una cita en la vida real: ambos se gustan y están ansiosos por saber más. Cada vez vemos más ideas que muestran que “ser el verdadero yo” se está volviendo más importante. Un informe sobre el futuro de las citas de Tinder (marzo de 2020) mostró que el 48% de los jóvenes de 18 a 25 años admitieron que buscan una pareja que sea honesta, auténtica y verdaderamente ellos mismos.

5. Tener el control

Nunca sienta la presión de hacer o ser alguien que no es. Por ejemplo, si no quiere beber, no lo haga. Además, no se sienta obligado a compartir sus datos personales mientras todavía se están conociendo. Por encantadores y brillantes que parezcan, tómese su tiempo. No hay prisa por saltar a algo para lo que no está preparado. Déjelo claro desde el principio y sea transparente. No hay nada de malo en delinear sus intenciones desde el principio y asegurarse de estar en la misma página.

6. Saber qué es realmente ‘Sí’

Un elemento clave de las citas es la atracción física. Si las citas han ido bien, es posible que se dirijan a conocerse físicamente. Nunca es una carrera y ambas partes necesitan sentirse cómodas. Las comunicaciones son clave. Es crucial que todos comprendan qué es realmente el consentimiento para tener relaciones sanas y respetuosas con ellos mismos y con los demás.

7. ¡Deje la presión de una gran cita!

¡La primera cita está en la bolsa! ¡Felicitaciones! No hay una regla establecida sobre cuándo contactarlos nuevamente o cómo “jugar tranquilo”. No es necesario que sea grosero, sino claro y amable. Trate a su cita como quiere que lo traten. Sin embargo, si en algún momento se sintió inseguro o incómodo, sepa que puede despedirse.

Las relaciones saludables comienzan con citas saludables. Respetar los límites, escuchar y poder reír juntos, ayuda a construir la base para una relación gratificante y satisfactoria, ya sea una amistad o un noviazgo a largo plazo.