Adolescentes consideran que las redes sociales son beneficiosas en sus vidas, según estudio

Hay quienes consideran que el uso de las redes sociales es dañino, principalmente para los jóvenes. Sin embargo, la mayoría de adolescentes considera que las redes sociales son beneficiosas en sus vidas, especialmente, en el aspecto de la creatividad.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó Pew Research Center con su estudio ‘Connection, Creativity and Drama: Teen Life on Social Media in 2022′. En el estudio, que pretendía conocer la perspectiva que tienen los jóvenes sobre las redes sociales, participaron más de 1.300 adolescentes estadounidenses. Los resultados arrojaron que el 71% de jóvenes consideran que las plataformas les permite expresarse y explorar su creatividad.

Cabe aclarar que la entidad considera que la hiperconectividad de las redes sociales ha desatado nuevas necesidades y problemas de salud mental en los más jóvenes. Sin embargo, su preocupación sobre el impacto negativo de las redes sociales en los adolescentes disminuyó al comprender que la visión de los jóvenes sobre ellas es diferente a lo pensado. De hecho, ocho de cada diez encuestados aseguró que el contenido que consumen en redes sociales les hace sentirse más conectados con sus amigos.

Por otra parte, el apoyo virtual es otro factor que la mayoría de jóvenes resalta de las plataformas. El 67% aseguró que las redes sociales les hace sentir acompañados, como si tuvieran gente en quien confiar en medio de las situaciones complicadas en sus vidas.

En conclusión, la visión general de los jóvenes sobre las redes sociales es positiva. El 32% de encuestados considera que las redes tienen un impacto positivo en su entorno. Por otro lado, el 9% está de acuerdo con que las redes sociales tienen un impacto negativo. Por último, el 59% de los encuestados piensa que las redes sociales son neutrales, puesto que no han tenido un impacto negativo ni positivo en sus vidas.

Dentro de los aspectos negativos que resalta el 38% de los jóvenes sobre las plataformas es el sentimiento abrumador debido al drama al que tienen acceso los usuarios. Por otro lado, el 31% de encuestados respondió que han notado que sus amigos les han dejado de lado a través de las redes sociales. El 29% expresa sentir agobio por generar ‘me gusta’ y ‘comentarios’. Por último, un 23% argumentó que se sienten peor desde que usan este tipo de plataformas.