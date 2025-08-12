Suscribirse

Tecnología

Ahora pueden desocupar fácilmente cuentas bancarias a través del cargador de los celulares, conozca la modalidad

Una nueva técnica criminal usa cargadores para obtener información bancaria.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 11:45 p. m.
Ciberdelincuentes usan cargadores públicos para robar dinero y datos.
El choicejacking convierte un simple cable en una herramienta para vaciar cuentas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los fraudes digitales se diversifican constantemente. Desde correos falsos y enlaces maliciosos hasta clonación de tarjetas en cajeros automáticos, los delincuentes han perfeccionado sus métodos para obtener información y dinero de manera ilícita.

En esta ocasión, las advertencias de especialistas en ciberseguridad se centran en una técnica que utiliza los cargadores de teléfonos como puerta de entrada a los datos personales, con el riesgo de que las cuentas bancarias de las víctimas queden expuestas.

Choicejacking: cuando cargar el celular se convierte en un riesgo

La modalidad, identificada como choicejacking, consiste en el uso de un dispositivo que imita una estación o enchufe de carga común. Al conectar el teléfono, este mecanismo puede alterar la configuración interna del equipo sin que el usuario lo note. De esa forma, se habilita la transferencia no autorizada de información sensible, como archivos, imágenes, agenda de contactos y hasta credenciales de acceso.

En un mundo donde la energía es un recurso preciado, cada acción cuenta. Desenchufar el cargador del teléfono cuando no está en uso no solo puede ayudar a reducir el consumo de energía, sino que también puede prolongar la vida útil de los dispositivos.
Alertan sobre un método que aprovecha estaciones de carga para robar datos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Adrianus Warmenhoven, especialista en ciberseguridad de NordVPN, explica que este tipo de ataques “explotan la confianza que las personas depositan en la interacción diaria con sus smartphones, realizando acciones invisibles que jamás autorizarían conscientemente”. Entre las amenazas, se incluye la instalación de malware y la obtención de datos que podrían ser utilizados para acceder a servicios financieros.

Cómo protegerse de esta modalidad

Para reducir el riesgo de convertirse en víctima, las agencias de seguridad digital recomiendan adoptar medidas preventivas. Entre ellas, evitar el uso de puertos USB o cargadores desconocidos, especialmente en espacios públicos como aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte.

La aplicación más exigente con la batería suele pasar desapercibida.
Un cargador camuflado puede manipular el teléfono y extraer datos confidenciales. | Foto: Getty Images

Una práctica útil es mantener el nivel de batería del teléfono en un rango seguro antes de salir de casa para no depender de puntos de carga externos.

Contar con una batería portátil propia también reduce la exposición a este tipo de amenazas. Asimismo, se aconseja activar funciones de carga segura que bloqueen la transferencia de datos y mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo.

En un panorama donde los ataques se vuelven cada vez más sofisticados, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para resguardar la información personal y financiera.

