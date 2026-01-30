Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

En Colombia, las personas suelen ser víctimas de engaños digitales sin darse cuenta, correos sospechosos, enlaces falsos y robos de información se han vuelto parte del día a día, especialmente en computadores de uso personal.

El problema es que en muchos casos, el ataque no se nota de inmediato y el usuario continúa usando su equipo como si nada pasara.

Sin embargo, cuando un computador es vulnerado, suele dar pistas. Cambios inesperados, fallas repetitivas o comportamientos extraños pueden ser señales de alerta que no conviene pasar por alto. Identificarlas a tiempo puede evitar pérdidas mayores.

Cambios repentinos en el equipo que levantan sospechas

Uno de los primeros indicios aparece cuando el computador ya no se comporta como de costumbre. Usuarios desconocidos, accesos que el dueño no recuerda haber creado o configuraciones modificadas sin explicación son señales claras de que algo no anda bien. Estos cambios suelen ocurrir cuando alguien logra entrar al sistema sin permiso.

Otro aviso frecuente es la lentitud excesiva. El equipo tarda más de lo normal en encender, los programas se congelan o responder a tareas simples se vuelve un problema -contando con un apropiado software-. Si esto sucede de forma repentina y constante, puede deberse a procesos ocultos que están consumiendo recursos sin que el usuario lo sepa.

La aparición de perfiles desconocidos suele ser una de las primeras alertas de una intrusión. Foto: Getty Images

También es común que comiencen a aparecer anuncios molestos o ventanas que se abren solas, incluso cuando no se está navegando. En muchos casos, esto viene acompañado de aplicaciones que el usuario nunca instaló y que se ejecutan automáticamente cada vez que se prende el computador.

Señales graves y qué hacer de inmediato

Hay situaciones que indican un riesgo mayor. Una de ellas ocurre cuando las herramientas de seguridad dejan de funcionar sin razón aparente. Si el antivirus o las opciones de protección se desactivan solos y no permiten volver a encenderse, es una señal clara de intervención externa.

La pérdida repentina de archivos personales es una de las señales más preocupantes. Foto: Getty Images

La desaparición de archivos importantes o cambios inesperados en documentos personales también deben encender las alarmas. Fotos, documentos o carpetas que ya no están, o que aparecen alteradas, pueden ser la prueba de que el equipo fue manipulado.

Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es desconectar el computador de internet de inmediato para cortar cualquier acceso remoto y luego cambiar las contraseñas de las cuentas.