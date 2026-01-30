Tecnología

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Un computador que cambia de comportamiento sin explicación puede estar enviando señales de alerta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
31 de enero de 2026, 3:05 a. m.
La lentitud repentina del equipo no siempre se debe al uso diario o a la edad del sistema.
La lentitud repentina del equipo no siempre se debe al uso diario o a la edad del sistema. Foto: Getty Images

En Colombia, las personas suelen ser víctimas de engaños digitales sin darse cuenta, correos sospechosos, enlaces falsos y robos de información se han vuelto parte del día a día, especialmente en computadores de uso personal.

El problema es que en muchos casos, el ataque no se nota de inmediato y el usuario continúa usando su equipo como si nada pasara.

Sin embargo, cuando un computador es vulnerado, suele dar pistas. Cambios inesperados, fallas repetitivas o comportamientos extraños pueden ser señales de alerta que no conviene pasar por alto. Identificarlas a tiempo puede evitar pérdidas mayores.

Cambios repentinos en el equipo que levantan sospechas

Uno de los primeros indicios aparece cuando el computador ya no se comporta como de costumbre. Usuarios desconocidos, accesos que el dueño no recuerda haber creado o configuraciones modificadas sin explicación son señales claras de que algo no anda bien. Estos cambios suelen ocurrir cuando alguien logra entrar al sistema sin permiso.

Tecnología

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Tecnología

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

Tecnología

El enigma de las “cataratas de sangre” que desconcertó a la ciencia desde 1911 por fin tiene explicación

Tecnología

Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos; estos son los detalles

Tecnología

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Mundo

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Tecnología

Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

Tecnología

Alerta máxima: las 10 contraseñas que nunca más debería volver a usar porque podrían poner en riesgo todos sus ahorros

Tecnología

El hackeo más simple, pero mortal, que ciberdelincuentes pueden ejecutar usando los electrodomésticos de su casa

Tecnología

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Otro aviso frecuente es la lentitud excesiva. El equipo tarda más de lo normal en encender, los programas se congelan o responder a tareas simples se vuelve un problema -contando con un apropiado software-. Si esto sucede de forma repentina y constante, puede deberse a procesos ocultos que están consumiendo recursos sin que el usuario lo sepa.

Si el computador tarda en encender y se traba en tareas simples, no siempre es un problema del sistema.
La aparición de perfiles desconocidos suele ser una de las primeras alertas de una intrusión. Foto: Getty Images

También es común que comiencen a aparecer anuncios molestos o ventanas que se abren solas, incluso cuando no se está navegando. En muchos casos, esto viene acompañado de aplicaciones que el usuario nunca instaló y que se ejecutan automáticamente cada vez que se prende el computador.

Alerta máxima: las 10 contraseñas que nunca más debería volver a usar porque podrían poner en riesgo todos sus ahorros

Señales graves y qué hacer de inmediato

Hay situaciones que indican un riesgo mayor. Una de ellas ocurre cuando las herramientas de seguridad dejan de funcionar sin razón aparente. Si el antivirus o las opciones de protección se desactivan solos y no permiten volver a encenderse, es una señal clara de intervención externa.

Documentos que cambian o desaparecen pueden indicar que alguien más tuvo acceso al equipo.
La pérdida repentina de archivos personales es una de las señales más preocupantes. Foto: Getty Images

La desaparición de archivos importantes o cambios inesperados en documentos personales también deben encender las alarmas. Fotos, documentos o carpetas que ya no están, o que aparecen alteradas, pueden ser la prueba de que el equipo fue manipulado.

Ante cualquiera de estas señales, lo más recomendable es desconectar el computador de internet de inmediato para cortar cualquier acceso remoto y luego cambiar las contraseñas de las cuentas.

Más de Tecnología

La próxima tripulación de la EEI combinará ciencia, simulaciones lunares y estudios sobre la salud en el espacio.

Misión espacial estudiará los “cambios que se producen en los ojos” que sufren los astronautas en microgravedad

Ventanas emergentes constantes suelen ser algo más que simple publicidad molesta.

Alerta en Colombia: estas son las señales más claras de que su computador fue hackeado

Usuarios comenzaron a expresar inquietud tras detectarse cambios dentro de la app.

El temor de los usuarios crece en la aplicación de WhatsApp: filtración dice que ya no sería del todo gratis, esto cambiaría

El fenómeno fue observado por primera vez a inicios del siglo XX, sin una explicación clara.

El enigma de las “cataratas de sangre” que desconcertó a la ciencia desde 1911 por fin tiene explicación

Bluesky es una red social descentralizada creada con el objetivo de ofrecer una alternativa a plataformas tradicionales como X.

Bluesky enfoca 2026 con nuevas funciones de publicación de contenidos; estos son los detalles

Ciertos ajustes de WhatsApp pueden permitir la llegada de contenido no solicitado.

Así puede tomar las medidas recomendadas en su celular contra WhatsApp sin eliminarla tras la advertencia de Google

Documentos judiciales sacaron a la luz mensajes desconocidos entre el empresario y el financista.

Sale a la luz una conversación de Elon Musk con Jeffrey Epstein para un viaje a su isla en 2013

Los resultados de este estudio no se aplican en todas partes; en otras regiones, hay osos polares flacos y desnutridos.

Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

El cáncer de mama es uno de los más comunes alrededor del mundo.

La IA ayuda a los médicos a mejorar la detección del cáncer de mama, según estudio

Propietario de una pequeña empresa y puesta en marcha en una cafetería, Primer cliente asiático mano del hombre pagando dinero a través del canal sin contacto mediante la aplicación de banca móvil al propietario de una pequeña empresa en la mesa de la cafetería

Pagar con el celular ya no sería tan seguro: advierten que las cuentas bancarias estarían en riesgo

Noticias Destacadas