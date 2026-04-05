Alertan por nuevo mensaje con el que ciberdelicuentes buscan robar sus datos: “Cobro jurídico”

La Secretaría de Seguridad de Bogotá emitió una advertencia a la ciudadanía por la circulación de mensajes de texto fraudulentos en los que delincuentes se hacen pasar por autoridades de tránsito para engañar a la ciudadanía y obtener información personal y bancaria.

Cinco modalidades de fraude digital dirigidas a adultos mayores: así puede evitar convertirse en víctima

De acuerdo con la entidad, en esta esta modalidad de estafa digital, conocida como smishing, “los inescrupulosos utilizan mensajes de textos para inducir a las personas a hacer clic en enlaces maliciosos”.

“Los ciberdelincuentes envían notificaciones en las que advierten sobre supuestas multas de tránsito en etapa de cobro jurídico, incluso mencionando posibles embargos de bienes. Además, incluyen enlaces y ofrecen descuentos por pago inmediato, con el fin de generar presión y lograr que las víctimas accedan a páginas falsas”, señala la entidad.

Sin embargo, al ingresar a estos enlaces, los usuarios pueden ser redirigidos a sitios web que simulan ser oficiales, “donde se les solicita información sensible como datos personales, números de cuentas o tarjetas bancarias, exponiéndolos a fraudes y suplantación de identidad”.

Fraude en cajeros automáticos: siempre que vaya a retirar, fíjese en estos pequeños detalles para evitar ser víctima de estafa

Manténgase alerta ante estas señales

La entidad señala que son varias las señales que deben alertan a las personas.

Uso del miedo y amenazas: El uso de términos como “cobro jurídico” y “embargo de bienes” busca generar pánico. Las autoridades de tránsito (como la Secretaría de Movilidad en Bogotá o el SIMIT) siguen procesos administrativos legales antes de llegar a estas instancias, y nunca notifican un embargo inminente vía un simple mensaje de texto informal.

El mensaje con el que intentan estafar a las personas. Foto: Secretaría de Seguridad

Sentido de urgencia extremo: dice “solo por hoy 50% de descuento”. Esta es una técnica clásica para que no tenga tiempo de pensar o verificar la información y haga clic de inmediato por miedo a perder el “descuento” o sufrir el embargo.

Enlace sospechoso: El dominio .dctosviales.com/2026 no es una página oficial. Las páginas del gobierno en Colombia siempre terminan en .gov.co (por ejemplo, movilidadbogota.gov.co o fcm.org.co/simit). Cualquier otro enlace es una fachada para robar datos o instalar malware.

Remitente genérico: Dice “SIM IT”, tratando de imitar al SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), pero está mal escrito.

Tenga cuidado con estas palabras en un mensaje o correo electrónico; su dinero puede estar en riesgo

Recomendaciones

- No hacer clic en el enlace: esto podría llevar a un sitio que capture los datos bancarios o personales, o remitir a un sitio web o chat que te pida realizar pagos.

- Verificar en fuentes oficiales: frente a alguna duda sobre multas, ingresar directamente a la página oficial del SIMIT o de la Secretaría de Movilidad de la ciudad usando el número de cédula o la placa del vehículo.

- Bloquear el número: reportar el mensaje como spam en el celular y eliminarlo. * No entregar información: ninguna entidad oficial va a pedir pagos o datos sensibles a través de un link enviado por SMS.

“Estos casos pueden ser reportados ante el CAI Virtual o con el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, de la Secretaría de Seguridad en el (601) 377 95 95 Opción 5 - extensión 1137″, subrayó la entidad.