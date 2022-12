Amazon Prime prepara una serie de ‘Warhammer 40.000′ protagonizada por Henry Cavill

Henry Cavill anunció recientemente que ya no volvería a interpretar a Superman. La noticia conmovió a los amantes de DC y del actor, sin embargo, hoy llega un nuevo anuncio para que los fans festejen. Cavill explicó, en una publicación de Instagram, que ahora hará parte del universo de Warhammer 40.000.

Amazon se ha llevado la corona como plataforma que más le ha apostado a llevar los juegos a la pantalla chica, y ahora va por los derechos de un título que se ha transformado en cómics y videojuegos. Todo apunta a que la plataforma está en negociaciones por los derechos de Warhammer 40.000 y planea poner a Henry Cavill en el papel principal.

Además de ser un sueño para toda la comunidad de fans del juego, es un sueño para el actor. Cavill, en su post de Instagram, explica que está emocionado de iniciar este universo cinematográfico.

“Durante 30 años he soñado con ver un universo Warhammer en acción real. Ahora, después de 22 años de experiencia en esta industria, por fin siento que tengo las habilidades y la experiencia necesarias para dar vida a un Universo Cinematográfico de Warhammer. Asociarme con Natalie Viscuso en Vertigo ha sido una bendición más allá de las palabras, sin ella no podríamos haber encontrado el hogar perfecto en Amazon. Y tener un hogar como Amazon nos dará la libertad de ser fieles al enorme alcance de Warhammer. A todos vosotros, fans de Warhammer, os prometo respetar esta IP que amamos. Prometo traeros algo familiar. Y me esfuerzo por traeros algo fantástico que, hasta ahora, no se ha visto”, se lee en la publicación de Cavill.

“Nuestros primeros pasos son encontrar a nuestro Cineasta/Creador/Guionista. Miren este espacio, mis amigos. ¡Por El Emperador!”, concluyó el actor.

Tal y como informa The Hollywood Reporter (THR), Amazon se encuentra en “las etapas finales” de las conversaciones con Games Workshop (el editor de la licencia) después de meses de duras negociaciones. Otras empresas de streaming querían comprar los derechos, pero la balanza finalmente se inclinaría a favor de la firma fundada por Jeff Bezos.

Por el momento, la serie no ha sido anunciada oficialmente, y aún no hay ningún showrunner adscrito al proyecto. Pero THR especifica que el objetivo declarado de poner a Cavill en el primer papel. Incluso actuaría como productor ejecutivo. Sin embargo, aun no hay fecha de lanzamiento anunciada en este momento.

Para los legos, Warhammer 40.000 es básicamente un wargame , un juego de miniaturas para pintar y usar en batallas contra otros jugadores.. Teniendo lugar en un futuro lejano, el juego presenta al Imperio humano, así como a diferentes razas alienígenas (Orks, Eldars, Necrons...), luchando entre sí. La licencia ahora es multimedia, ya que se ha declinado en novelas, cómics o incluso videojuegos, como ocurrió con el reciente Darktide.