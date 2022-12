Así funciona la inteligencia artificial que controla el tráfico marítimo para proteger a las ballenas

Whale Safe es una herramienta que codifica los sonidos propios de las ballenas y tomas aéreas de los cetáceos, para avisar a los barcos de su curso.

El proyecto de la Organización Mundial de la Sostenibilidad también calcula que solo frente a la costa oeste de Estados Unidos pierden la vida 80 ballenas. El balance 2018, 2019 y 2021 fue realmente negativo. En ese sentido aparece Whale Safe, una herramienta de mapeo y análisis que ofrece datos actualizados sobre la presencia de ballenas en ciertas áreas y facilitar de esa forma que las embarcaciones puedan bajar su velocidad. Se calcula que con diez nudos de desaceleración en las zonas en las que se constata el paso de grandes cetáceos permite reducir de forma significativa el riesgo de arrollamientos para estos espectaculares mamíferos.

La herramienta implica el empleo de algoritmos, sondas, satélites, drones e inteligencia artificial (IA). Whale Safe aporta datos de ballenas y barcos casi en tiempo real y muestra registros tanto visuales como acústicas de los animales. También ofrece un modelo de hábitat de ballena azul que se actualiza a diario según las condiciones oceanográficas. “Cada día estas tres fuentes se combinan en una calificación integrada de presencia de ballenas: baja, media, alta y muy alta”, explica uno de los científicos involucrados, Douglas McCauley.

Centrados por ahora en el Canal de Santa Bárbara y la Región de San Francisco, en la costa oeste estadounidense, los investigadores pretenden más allá de aportar información para las navieras, valorar si deciden o no aminorar su marcha. “La herramienta clasifica las embarcaciones y compañías según sus índices de cooperación con las restricciones de velocidad voluntarias de la Oficina Nacional de Administración Oceanográfica y Atmosférica (NOAA)”, afirma en su página el proyecto.

Además, la herramienta se alimenta de dos grandes fuentes de datos: instrumentos de monitoreo que identifican los sonidos que generan las ballenas azules, jorobadas y rorcuales comunes; y los registros tomados in situ por los propios técnicos que documentan cada avistamiento. Ellos cuentan con barcos, aviones y la ayuda de una app móvil.

“Al combinar tres fuentes de datos casi en tiempo real, podemos determinar una evaluación relativa de la actividad de las ballenas en un momento determinado”, explica Whale Safe. Sin embargo, no se puede determinar cuándo las ballenas no estarán presentes, ya que no todas pueden verse ni emiten sonidos que lleguen al hidrófono de la boya. Cuando eso sí ocurre, los datos pasan a una computadora capaz de identificar el ruido y lo transmite luego vía satélite a los científicos que se encargan de revisar la información.

El sistema utiliza inteligencia artificial para su tarea, lo que permite que los patrones de la naturaleza que normalmente pasarían desapercibidos resulten visibles para los humanos. “La IA puede manejar grandes cantidades de datos y encontrar, por ejemplo, correlaciones entre los contaminantes y el comportamiento, permitir la interpretación y predicción y proporcionar información valiosa para los investigadores”. La IA también ha demostrado su utilidad para el monitoreo de otras especies, como aves vulnerables, con el sistema BirdNet.