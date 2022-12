Así puede establecer una firma digital en su correo electrónico

Es común encontrar firmas digitales en los correos electrónicos que recibimos a diario. Generalmente, los usuarios escriben su nombre, cargo y la empresa en la que laboran dentro de la firma. Si usted también quiere que en cada uno de los correos que envía aparezcan estos datos, podrá hacerlo con unos cortos y sencillos pasos.

A esto se le conoce como firma o firma digital y todos los servicios de correo electrónico permiten establecer una si así lo desea. Sin embargo, hoy nos centramos en esta opción para Gmail. ¿Por qué Gmail? Porque este es el servicio de correo electrónico más usado en el mundo. Aunque no tenemos cifras exactas, es bien sabido que Gmail ocupa el primer lugar en correos electrónicos, Outlook se ubica en el segundo puesto y Yahoo en el tercero.

Para establecer una firma en su correo siga este paso paso:

Ingresar a Gmail desde su navegador de confianza por medio de un computador. Una vez esté dentro, deberá buscar la opción ‘Configuración’, la reconocerá por el clásico símbolo de engranaje ubicado en la parte superior derecha del servidor. Inmediatamente se abrirá un nuevo menú en el lateral derecho de la pantalla. Allí verá opciones de diseño de interfaz y en la parte superior del menú, la opción de ‘Ver toda la configuración’, haga clic allí. Ahora no se abrirá un menú dentro de la página, sino que se le redirige a una nueva ventana. En la parte superior podrá ver opciones como ‘General’, ‘etiquetas’, ‘Recibidos’, ‘Cuentas’, etc. Deberá ingresar en ‘General’. En este nuevo menú tendrá que deslizarse por las diferentes opciones hasta llegar a la opción ‘Firma’ que está ubicada casi al final de la sección. De clic en la opción ‘Agregar firma’; allí se abrirá un pequeño cajón donde puede escribir el mensaje que quiere que aparezca en sus correos. Recuerde que esta firma se envía de forma automática en todos los próximos correos que envíe desde su correo de Gmail.

Proteja su correo con el ‘Modo confidencial’

Comunicarse con correos electrónicos se convirtió en una tarea rutinaria y común. Pero, ¿sabía que el ‘Modo confidencial’ de Gmail puede evitar espías en sus correos?

Probablemente no lo conozca, así que aquí vamos a explicarle cómo activarlo y utilizarlo para que sus envíos no caigan en las manos equivocadas. Este tipo de envíos se diseñó para poder compartir correos y archivos adjuntos con información sensible. Principalmente, lo que hace es evitar que terceros que no tengan autorización puedan acceder a esta información.

El ‘Modo confidencial’ de Gmail tiene otras funciones como colocar una fecha de vencimiento de los mensajes o negar el acceso cuando se desee. Por si fuera poco, puede evitar que los destinatarios reenvíen, copien o impriman la información. Debe tener en cuenta que, aunque todas estas funciones pueden activarse, aún es posible que el destinatario tome ‘pantallazos’ de la información.

Para hacer el envío de un correo y sus adjuntos en modo confidencial, debe seguir estos pasos desde su bandeja de entrada Gmail: