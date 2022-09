Así se puede quitar el ‘modo restringido’ de YouTube

YouTube alberga una cantidad de contenido de valor con el que podrá aprender, conocer nuevas canciones e incluso ver películas. Pero, al igual que en la mayoría de plataformas, también encontrará contenido que puede herir susceptibilidades o que no es apto para todas las edades.

Pensando en los menores de edad y aquellos que prefieren no ver este tipo de contenido, Google ha implementado varios controles parentales. Pero no, no es un botón con el que YouTube le pregunta si quiere habilitar dichos controles, es una función que viene predeterminada. Entonces, bien sea que sus hijos utilicen su dispositivo o sea usted mismo, verá que algunos videos aparecerán como “contenido restringido”.

Debe tener en cuenta que, aunque el modo restringido venga activado por defecto, tendrá la opción de desactivarlo cuando desee. Lo primero que debe saber es que, para poder activar y desactivar el contenido restringido, requiere una cuenta de YouTube o de Gmail en su defecto. Eso sí, la cuenta deberá confirmar que tiene más de 13 años, o los botones del modo restringido no se podrán manipular.

Ahora, estando dentro de YouTube deberá iniciar sesión. Si ya tiene abierta la sesión, haga clic en la foto de perfil de la esquina superior derecha. Dentro del menú, encontrará la opción “configuración”, ingrese allí. Se desplegará un nuevo menú donde verá la sección “General” y casi al final, encontrará la opción “Modo restringido”.

Verá que tiene un botón que, cuando esté activado, no le dejará ver videos con contenido sexual, de drogas, armas, etc. Si es usted quien utiliza el dispositivo y quiere ver este contenido, bastará con dejar el botón inhabilitado. El proceso se puede realizar desde dispositivos Android, iOS, Mac o computadoras.