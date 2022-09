Bancos de imágenes detienen venta de fotos generadas por inteligencia artificial

Hasta ahora, los bancos de imágenes no tenían reglas claras con relación al uso y venta de imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) en sus plataformas. Pero esto no quiere decir que no estuvieran pendientes del tema. La principal pregunta al respecto tiene que ver con los derechos de autor.

Muchos de los usuarios proactivos del uso de imágenes con IA vieron en esta tecnología una oportunidad para generar algo de dinero adicional y de forma fácil. Por supuesto, surgió una gran controversia que ahora comienza a resolverse por parte de los bancos de imágenes.

Derechos de autor

Los derechos de autor son de los temas más delicados en internet. Es un asunto en constante evolución con diferentes contextos. De hecho, el debate está abierto desde hace tiempo, en especial cuando en 2008 un mono se tomó una selfie y, cuando esta llegó en 2011 a Wikimedia Commons, apareció la duda: ¿quién tiene los derechos de autor en este caso?

Solo hasta 2018 la justicia de Estados Unidos determinó que el mono no es un humano y por consiguiente no puede ejercer los derechos de autor de esa imagen. Pero ahora existe un escenario similar con las imágenes generadas por plataformas de IA. ¿A quién le pertenecen los derechos de autor? Obviamente, no hay consenso al respecto. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) considera que solo las personas pueden ser autores de obras creativas, así que estás imágenes, ahora mismo, están en una especie de limbo. Pero, esto podría cambiar muy pronto.

Bancos de imágenes

Por ello, ahora los bancos de imágenes en internet están replanteándose su posición respecto a este tema. Hasta hace algunos días era común conseguir imágenes en estas plataformas con la etiqueta “ai-generated” que demuestra que son imágenes generadas con Inteligencia artificial. Una de las primeras plataformas en tomar medidas es Shutterstock. En este banco se inició el proceso para eliminar las imágenes que sean generadas por IA, aunque en sus términos de servicio no hay prohibición explícita al respecto.

Otras plataformas como Getty Images, Newgrounds, PurplePort y FurAffinity, tomaron decisiones más drásticas y resolvieron prohibir completamente este tipo de imágenes