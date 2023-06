Carga rápida en los celulares: ¿por qué no funciona y qué errores se cometen a la hora de conectarlos a la pared?

La carga rápida y los adaptadores que le imprimen mayor velocidad a este proceso en los dispositivos móviles se han convertido en una excelente solución para los usuarios que cuentan con poco tiempo o que necesitan acelerar esta tarea para continuar con sus funciones.

Sin embargo, hay personas que se quejan y aseguran que sus móviles no cargan de forma rápida; también creen que los cargadores no están operando como deber ser o simplemente creen que sus teléfonos están dañados. Todo esto se puede deber a varias malas prácticas que se ejecutan y que involucran tanto los adaptadores, como los propios celulares.

La primera falla que cometen las personas es que creen que utilizar un adaptador de carga rápida puede funcionar con todos los dispositivos móviles; esto no es así, pues el cargador puede estar diseñado para este fin, pero el celular puede que no cuente con estas características y simplemente reciba la energía a la velocidad normal, tardando más tiempo de lo esperado.

Algunos teléfonos sufren fallas en la carga de su batería. - Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Este error puede acortar la vida útil de la batería del celular, pues se está sometiendo a una potencia mucho mayor para la que fue configurado, afectando algunos componentes y perjudicando su durabilidad.

Otro inconveniente que puede fallar a la hora de intentar utilizar los adaptadores de carga rápida es utilizar cables que no corresponden a los diseñados por los propios fabricantes. Puede que se cuente con el llamado ‘marranito’, pero que se conecte con un cable que no está diseñado para ello, lo que no permite que el flujo de energía y carga sea el adecuado y retardando el proceso.

Aquí también hay que revisar el estado y la calidad tanto del adaptador, como del cable, pues con el paso de los días estos pueden sufrir cambios, alteraciones o daños que afectan su correcto funcionamiento.

La carga inalámbrica también puede ofrecer algunos problemas, pues algunos móviles están diseñados para recibir energía a menor velocidad y con potencias mucho menores, lo que puede retardar el proceso y generar algunas molestias.

Por último, es clave revisar las fundas que se le adaptan a los celulares, pues hay materiales o características, como el tamaño, que pueden impedir que el cargador opere de forma correcta o haga el contacto adecuado con el puerto de carga para cumplir con su función. Algunos expertos recomiendan retirar estas fundas para evitar que se sobrecaliente el dispositivo y evitar que sufra algunos daños.

Utilizar cables y cargadores de dudosa procedencia pueden terminar por afectar los dispositivos móviles. - Foto: Getty Images

El grave daño que le hace a su celular cargarlo desde el computador

Suele ser común y práctico que mientras las personas están trabajando en su PC, conecten su dispositivo móvil al mismo para cargarlo, sin embargo, esto podría causar daños internos en el dispositivo.

Muchos usuarios acostumbran a llevar a cabo esta práctica, ya sea por comodidad o porque olvidaron el cargador de su celular, pero no cuentan con el conocimiento sobre las consecuencias negativas que acarrea cargar el dispositivo móvil en el computador.

Al poner a cargar el teléfono móvil desde un PC tarda mucho más tiempo en alimentar la batería, es decir que va a durar muchas más horas conectado y, seguramente, sin obtener el 100 % de la carga. Esto conlleva a que el dispositivo eleve su temperatura causando daños directamente a la batería o al funcionamiento interno del aparato.

Según medios especializados, esto sucede porque los puertos USB de los computadores están diseñados para conectar dispositivos periféricos; en ese orden, su función principal no es alimentarlos energéticamente, motivo por el cual, aunque funcione, no deben de ser utilizados como puertos de carga.

No todos los celulares están diseñados para soportar carga rápida. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así puede cargar su celular para que no sufra daños

Fabricantes de dispositivos móviles recomiendan cargar los celulares con el respectivo cable diseñado para cada aparto electrónico, ya que al hacerlo con otro cargador no original o de dudosa procedencia también podría poner en riesgo la batería.

Todo el conjunto de componentes de un cargador tiene un sentido, desde los adaptadores de corriente hasta el mismo cable fueron diseñados para alimentar correctamente de energía a los celulares.

Asimismo, las compañías de tecnología aconsejan no dejar que la carga del teléfono llegue hasta el 0 %, es decir, hasta que se apague, porque esto daña el rendimiento del celular a largo plazo. Tampoco se debe dejar cargando toda la noche, sino el tiempo que el celular requiera.