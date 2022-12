ChatGPT, la nueva tecnología de IA con la que se podrá mantener una conversación

Aunque los chatbots no son una tecnología nueva, ya que surgieron en los años 60, el nuevo ChatGPT es capaz de imitar el lenguaje humano y los estilos de habla al tiempo que proporciona información coherente y de actualidad.

“El formato de diálogo hace posible que este software responda preguntas de seguimiento, admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas. Es un modelo hermano de InstructGPT, que está capacitado para seguir una instrucción en un aviso y proporcionar una respuesta detallada”, afirma el sitio web de la compañía OpenAI.

Es decir, esta inteligencia artificial (IA) tiene la capacidad de mantener conversaciones como cualquier otra persona. Sus algoritmos le permiten a esta tecnología entender cualquier cosa que le cuestiones. Tanto así, que ChatGPT podrá responderte de manera acertada y completa en varios párrafos. La información emitida te la expresa de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy complicado distinguir que el texto haya sido generado por IA.

ChatGPT fue creado con un modelo de aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana y usando los mismos métodos de InstructGPT, pero con ligeras diferencias en la configuración de recopilación de datos.

“Entrenamos un modelo inicial mediante un ajuste fino supervisado: los entrenadores humanos de IA proporcionaron conversaciones en las que jugaron en ambos lados: el usuario y un asistente de IA. Les dimos a los capacitadores acceso a sugerencias escritas en modelos para ayudarlos a redactar sus respuestas”, explica OpenAI.

Para que la compañía logrará la optimización de modelos de lenguaje para el diálogo, recopiló datos de comparación, es decir, dos o más respuestas del “modelo clasificadas por calidad”. Luego recopilaron estos datos y analizaron conversaciones que los entrenadores de IA tuvieron con el chatbot. Finalmente, seleccionaron al azar un mensaje escrito por un modelo, probaron varias finalizaciones alternativas e hicieron que los entrenadores de IA las clasificaran.

Limitaciones

La propia compañía creadora de esta inteligencia artificial ha explicado que el software tiene varias limitaciones y en las que están trabajando. Por ejemplo: ChatGPT a veces escribe respuestas que suenan correctas, pero no lo son o no tienen sentido. Es sensible a los ajustes en la redacción de entrada o da el mismo aviso varias veces. Por ejemplo, dada una frase de una pregunta, el modelo puede afirmar que no sabe la respuesta. El modelo suele ser excesivamente detallado y abusa de ciertas frases, como reafirmar que es un modelo de lenguaje.