ChatGPT: ¿qué dicen los expertos sobre IA y educación?

El estadounidense Gary Marcus, Ph.D. y director del Centro de Lenguaje Infantil de la Universidad de Nueva York, alertó sobre el peligro de la desinformación a la que se someterían los estudiantes por cuenta del nuevo ChatGPT.

Según Marcus, suponer que ChatGPT es una revolución en la educación y que los alumnos podrán crear trabajos en segundos es un engaño. “Los colegios e institutos tienen un problema. No sé si hablamos de ensayos y trabajos que puedan obtener un sobresaliente, muchos de los resultados de ChatGPT tienen errores y son superficiales, pero siempre puedes coger el texto que te da la IA en bruto y añadirle cosas, corregirlo, etc”.

En cuanto al cambio y al apoyo que significará para los alumnos, Marcus afirmó que “desde luego, va a cambiar cómo los estudiantes hacen sus deberes y escriben sus trabajos y va a hacer imposible evaluar lo que de verdad el alumno entiende y sabe sobre un tema en una tarea para realizar en casa”.

Marcus ha tenido fuertes diferencias dialécticas con el francés Yann LeCun, jefe de inteligencia artificial (IA) en Meta y el gran visionario mundial en esta materia, ganador en 2018 del equivalente al Nobel en IA, el Turing Award, y Premio Princesa de Asturias este año. “Es un mentiroso, solo quiere desacreditarme porque muchas de las cosas que dice él ahora las avancé yo primero”, aseveró.

LeCun lidera una escuela de pensamiento que ve en herramientas como ChatGPT, creadas a base de agregar billones y billones de datos, la antesala a sistemas que razonen como las personas, lo que se denomina inteligencia artificial general (AGI, en sus siglas en inglés).

Sin embargo, Marcus sostiene que ChatGPT no es el camino a seguir para lograr máquinas inteligentes. “Es divertido, te entretienes un rato, pero es como poner a un mono delante de un teclado”.

Su escepticismo viene desde mucho antes. Después que Mark Zuckerberg tuviera que desconectar Galáctica a los tres días de lanzado y a Microsoft le pasara algo parecido en 2016 con Tay. Marcus ahora azota al muy promocionado ChatGPT: “Funciona mejor, va a tener un impacto en la sociedad, pero tenemos el mismo problema: es un sistema peligrosamente estúpido”.

Es realista en aceptar que el software ha logrado la atención de millones de personas pero argumenta “no lo veo tan diferente de lo que se venía haciendo. Es mejor que la versión anterior, GPT-3, esta no dice tantas cosas ridículas y peligrosas, pero todavía tiene muchos de los mismos problemas que sus predecesores. Lo que desde luego ha sido mejor el marketing y se ha hecho viral, pero técnicamente no es ningún cambio. GPT-3 ya era muy popular, esto es simplemente una versión algo más pulida”.

En entrevista con el portal español El Confidencial, Marcus también le da el crédito al libre acceso a la tecnología, que tuvo vetos con estos desarrollos en el pasado. “En esta ocasión, han dejado que cualquiera pueda entrar desde el inicio. Es divertido trastear con ello pero, cualitativamente no es tan diferente de lo que ya existía. La gran diferencia son las fronteras que han puesto para evitar que preguntes cosas ilegales, sexistas, racistas… Eso es nuevo, todo lo demás no”.

También pone límites a las comparaciones con otros avances de la ciencia como la aparición del iPhone en la industria del móvil o el aterrizaje en la Luna para la exploración espacial: “No es un aterrizaje en la Luna en lo que se refiere a lograr inteligencia artificial general (AGI)”.

Así mismo, se pone el lugar de los usuarios. “No es fácil distinguir cuán inteligente es uno de estos sistemas, pero ChatGPT no soluciona ninguno de los problemas básicos que se llevan intentando resolver durante años para conseguir AGI. Primero, no es muy fiable, para una misma pregunta, a veces da información correcta, otras veces no. Segundo, tiene el problema que en IA llamamos alucinaciones, se inventa información y no hay ninguna señal que avise de que se está inventando algo. Inventa incluso referencias bibliográficas. Cuando hablamos de AGI, hablamos de un sistema que está limitado por la realidad, y ChatGPT no lo esta”, apuntó.

Referente al funcionamiento de ChatGPT, Marcus aduce un claro problema de confabulación: “Funciona agrupando palabras y frases que ha visto antes y tiene almacenadas, pero no entiende el significado de lo que muestra. Por ejemplo, si lo usas para generar mi biografía, acierta algunas cosas y otras no, pero solo lo sabrás si de verdad conoces mi vida”.

Pero la mayor preocupación del académico es la desinformación que este programa sembraría en las nuevas generaciones: “La más inmediata es escribir trabajos escolares. Pero mi mayor preocupación es la desinformación, creo que va a acelerar de forma dramática la velocidad a la que se va a producir la desinformación. Se va a usar para propaganda, para hacer páginas web falsas y engañar a la gente”.

Finalmente, el autor de ‘Kluge: La evolución de la mente humana’, calificó el nivel de amenaza o peligrosidad de ChatGPT. “Hay un significado técnico detrás de IA potente, que es el de inteligencia artificial general, un sistema que puede razonar por sí mismo y entender el mundo. Creo que estamos muy lejos de eso. Que ChatGPT sea peligroso es diferente de que sea una IA potente. Si acaba siendo peligroso o no va a depender de a qué sistema se conecte. Si conectas algo así a la red eléctrica o a un arma, evidentemente, se convierte en una amenaza. El peligro de un sistema así puede venir de cuán inteligente es pero también del poder que se le otorga. Si ChatGPT lleva a una persona ingenua a creer que es inteligente cuando no lo es, ese en sí es el peligro”, concluyó.