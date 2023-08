Cine por solo $6.000 durante septiembre: ¿cuándo y en qué teatros?

El Día del Cine en Colombia no solo es un evento para disfrutar películas, sino que también es un recordatorio de la importancia de la cultura cinematográfica en el país. Esta celebración tiene como objetivo promover la asistencia a las salas de cine y fomentar el interés por la producción local e internacional.

¿En qué salas de cine será valido?

La pandemia fue un golpe bajo para la industria del séptimo arte, que implicó la búsqueda de nuevas estrategias para que no se perdiera la magia de salir de la casa para ver una película recién salida del horno.

No ha sido fácil, pero las salas de cine han vuelto a recobrar esa fuerza que tenían antes del coronavirus. En la actualidad, las personas ya no tienen miedo de reunirse con otras para un estreno, e incluso, ya no temen vestirse o llevar algo en alusión a la película que van a ver, dejando claro que más allá de un plan, se ha convertido en una especie de ritual para muchos.