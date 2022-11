Climate Time Machine, la app de la NASA para ver el impacto del calentamiento global

Climate Time Machine nos deja ver cómo el planeta Tierra ha luchado por si solo en los últimos 150 años por regular su temperatura. Sin embargo, las actividades humanas lo están convirtiendo en una ‘caldera’.

La herramienta es de uso gratuito en la página interactiva de la NASA. Climate Time Machine es una especie de “máquina del tiempo” en donde se pueden ver los ‘avances’ devastadores de la Temperatura Global, el dióxido de carbono, el hielo marino y el nivel del mar. Son cuatro mapamundis reveladores que van evidenciando los daños ambientales en una línea de tiempo desde 1884 hasta 2021.

El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Sin embargo, desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del calentamiento, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Gases de efecto invernadero

La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas.

Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono.

Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores.

Climate Time Machine muestra cómo a comienzos de la década de los sesenta el planeta logró estabilizar su temperatura a nivel general, se ve relativamente refrigerado (en color blanco). A comienzos de los ochenta comienza a tomar un amarillo pálido y al llegar a 1991 el amarillo es muchommás intenso y predominante.

Al llegar la pestaña a 1998 se muestra como el calor se desata en el planeta y en 2001, el rojo se toma el norte de Estados Unidos y Canadá. En 2010, un rojo más intenso se apodera de todo el Polo Norte y para 2021, ‘la caldera’ ya ha bajado hasta una quinta parte de todo el mapa continental.

El 2021, en la cumbre en Escocia, más de 200 países adoptaron un pacto para la lucha contra el calentamiento global que hizo una mención sin precedentes al papel que juegan los combustibles fósiles.

No obstante, el acuerdo no llenó muchas expectativas. Solo se logró una reducción progresiva en el uso de los combustibles fósiles y las subvenciones al carbón. Esto, mientras se intenta mantener el objetivo de que el aumento general de temperaturas no supere el límite de 1,5 grados Celsius, con respecto a los niveles preindustriales.